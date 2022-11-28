نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ايفون 14 برو ماكس الهاتف الأفضل من أمازون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كما تقدم أمازون السعودية هاتف ابل الجديد ايفون 14 برو ماكس ، بسعر رائع ومميز، حيث تعد أمازون السعودية من أفضل الأماكن بالمملكة العربية السعودية التي توفر العديد من المنتجات الرائعة والمميزة من حيث الجودة، وتتيح أمازون التسوق عبر الإنترنت والحصول على منتجك عبر التصفح من خلال الانترنت، ومن أفضل العروض المقدمة هو عرض هاتف iphone 14 pro max الجديد من ابل، فهي توفر لعملائها شراء الهاتف عبر نظام الأقساط، وتقدم الهاتف بسعر مميز ورائع، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس من أمازون السعودية وطريقة تقسيط الهاتف من أمازون وأهم مواصفات الهاتف.

هاتف ايفون 14 برو ماكس من أمازون السعودية

توفر أمازون أفضل أنواع الهواتف على الإطلاق وهو هاتف iphone 14 pro max الجديد من أبل سعة تخزين ذاكرة الهاتف 256 جيجا بايت يتوفر باللون الذهبي، كما يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار للذاكرة الصلبة والعشوائية ويعد هو من أفضل أنواع الهواتف من حيث التصميم والشكل، وقد تم عرض الهاتف بسعر رائع ومميز من أمازون السعودية بسعر يصل إلي 5,549 ريال سعودي السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة، كما توفر أمازون السعودية لعملائها إمكانية إرجاع الهاتف مجاناً خلال الفترة المسموح بها وهي خمسة عشر يوماً من استلام المنتج ولكن يجب استلام المنتج بنفس الحالة التي تم استلام الهاتف عليها.

تقسيط هاتف iphone 14 pro max من أمازون السعودية

تتيح أمازون لعملائها الحصول على هاتف ايفون 14 برو ماكس الجديد من خلال الدفع عبر نظام الأقساط وذلك عبر الآتي:ـ.

نظام الأقساط هو من أفضل الأنظمة التي تمكننا من الحصول على طلباتنا بكل سهولة، كما تتيح أمازون السعودية التقسيط بدون فوائد.

تتيح أمازون الشراء عبر نظام الأقساط وذلك بدفع 462,42 ريال سعودي لمدة 12 شهر.

كما يمكن تقصير المدة إلي 3 أشهر أو 6 أشهر حسب عرض البنوك المختارة.

حيث توفر أمازون مجموعة من البنوك التي يتم التعامل معها.

البنوك المتاحة هي بنك السعودية للاستثمار ومصرف الراجحي وساب وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الرياض وبنك الجزيرة.

كما توفر أمازون لعملائها اختيار نظام الأقساط بعد إتمام عملية الشراء حسب البنك الذي يتم اختياره.

مواصفات هاتف iphone 14 pro max من ابل

يأتي الهاتف بمواصفات رائعة من تصميم شركة ابل الرائدة في عالم الهواتف ومن أهم مواصفات هاتف iphone 14 pro max ما يلي:ـ