نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات تصل إلى 50% بداخل أسواق عبدالله العثيم بالسعودية بجميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسواق عبدالله العثيم، لجميع العملاء بأنحاء المملكة إليكم العروض المتوفر بداخل أسواق العثيم على جميع المنتجات والسلع المتوفرة بداخلة من أجهزة كهربائية وإلكترونية وسلع غذائية بجودة عالية ومضمونة 100%، مع توافر التخفيضات الأسبوعية له في جميع الفروع ومنافذ البيع التابعة له للتسهيل على العميل فقد يقوم بالتوجه لأقرب فرع والقيام بشراء كافة المستلزمات وخصومات هائلة.

أسواق عبدالله العثيم

يُعد العثيم واحدة من أشهر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر الكثير من العروض والتخفيضات القوية إلى عملائها على مختلف الأجهزة المنزلية بالإضافة لمستلزمات المنزل مع أدوات التنظيف ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية.

عروض أسواق عبدالله العثيم

تعددت المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم بالمملكة العربية السعودية:-

يحتوي العرض على دفاية دوتس زيت 11 ريشة متوفرة بسعر 249 ريال سعودي.

كما يحتوي على دفاية كيون كهربائية متوفرة بسعر 159 ريال سعودي.

بالإضافة إلى فرشة رحلات منوع متوفرة بسعر 22.95 ريال سعودي.

متوفر بالعرض على دفاية كيون كهربائية متوفرة بسعر 159 ريال سعودي.

تخفيض بالعرض على قدر ضغط سوبر كهربائي 6 لتر متوفرة بسعر 189 ريال سعودي.

بالإضافة إلى قلاية السيف صحية 9 لتر متوفرة بسعر 299 ريا لسعودي.

كما يشتمل العرض على قلاية السيف صحية 9 لتر متوفرة بسعر 299 ريال سعودي.

متاح مضرب بيض مع عجانة كولين متوفرة بسعر 89 ريال سعودي.

العرض يوجد به صانع طعام كينوود متوفرة بسعر 255 ريال سعودي.

تخفيض بالعرض على خلاط سوبر بي يدوي متوفر بسعر 105 ريال سعودي.

يحتوي العرض على مطحنة بن مولينكس متوفر بسعر 155 ريال سعودي.

يشتمل العرض أيضًا على صانع طعام جيباس متوفرة بسعر 139 ريال سعودي.

خصم على فرامة طعام كيون 500 مل متوفرة بسعر 65 ريال سعودي.

بالإضافة إلى قطاعة خضار أي تي سي متوفرة بسعر 69 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بالمملكة العربية السعودية

من المنتجات التي يشتمل العرض عليها كلًا من جك ستر هوم زجاج مع 6 كاسات متوفر بسعر 19.95 ريال سعودي.

بالإضافة إلى حافظة طعام سوبر ماكس 3 حبات متوفر بسعر 42 ريال سعودي.

مع قدر تيفا مع غطاء متوفر بسعر 110 ريال سعودي.

بالإضافة إلى شاشة توشيال ال أي دي سمارت متوفرة بسعر 1249 ريال سعودي.

مع شاشة اروال ال أي دي متوفرة بسعر 549 ريال سعودي.

بالإضافة لشاشة شارب ال أي دي سمارت متوفرة بسعر 1499 ريال سعودي.

كما يحتوي العرض على شاشة اورال أي دي سمارت متوفرة بسعر 1549 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم علي السلع الغذائية

متوفر جبت المراعي موزاريلا مبشورة وزن العبوة 200 جرام، فلا غنى عنها فالمطلخ لعمل البيتزا والفطائر المحشية، متوفر عليها عرض حيث كان سعرها 11.95 ىبالى والآن أصبح السعر 7.95 ريال سعودي.

تخفيض على شبيه الجبن المراعي بالقشطة مربعات 108 جرام، أشتري واحدة واحصل على الثانية هدية مجانية مقابل دفع 7.95 ريال سعودي.

متواجد بالعرض حليب المراعي بودرة 2500 جرام، سعره الآن 84.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال سعودي.

أشتري 3 حبة واحصل على الثانية مجاناً من زبدة المراعي طبيعي 100جم3+1 مجاناً بسعر 15.95 ريال حيث كان سعرها قبل العرض 20.50 ريال سعودي.

عصير المراعي برتقال 18*140 مل، سعى الكرتون الآن ب 13.95 ريال بدلاً من 18 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على المنظفات