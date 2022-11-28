نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف متوفر ايفون 11 في نون السعودية بالتقسيط بدون فوائد وخصم هائل 36% في المقال التالي

عمر شويل - جدة متوفر ايفون 11 في نون السعودية بالتقسيط بدون فوائد وخصم هائل يصل إلى 36% حتى نسهل على المواطن السعودي داخل المملكة العربية السعودية شرائه بكل سهولة، فهو يمتلك أفضل المواصفات والمميزات الرائعة التي تجعله يحتل مكانه كبيرة بين هواتف أبل العملاقة، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر جوال ايفون 11 برو بالتقسيط وبدون فوائد في نون السعودية وخصم هائل يصل إلى 36%.

ثمن جوال ايفون 11 بالتقسيط

سوف نتعرف على سعر الجوال وقيمة القسط الشهري من خلال السطور التالية وهو كما يلي:-

ثمن الجوال قبل الخصم 3299 ريال سعودي. ثمن الجوال بعد الخصم 2099 ريال سعودي. كما يشمل السعر بعد الخصم قيمة الضريبة المضافة. قيمة الخصم بالريال 1200 ريال سعودي. قيمة القسط الشهري للجوال 350 ريال سعودي لمدة 6 أشهر بفائدة صفر%. كما يحتوي الهاتف على ذاكرة داخلية 128جيجا بايت ، والذاكرة العشوائية 4 جيجابايت.

مواصفات هاتف iPhone 11

يمتلك الجوال العديد من المواصفات الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يدعم الهاتف الاتصال قريب المدى الـ NFC، ويدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim والـ eSIM.

كما يدعم الجوال شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G، يأتي الهاتف بأبعاد 150.9×75.7×8.3 مع وزن مناسب 194جرام.

يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 حتى 2 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة، الخامات المصنوع منها الجوال من الزجاج مع إطار من المعدن الالمونيوم.

الهاتف يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضجيج والضوضاء أثناء استخدامه، كما يحتوي الجوال على وسائل أمان وحماية فهو يعمل عن طريق بصمة الوجه.

سعة بطارية الهاتف تأتي بحجم 3110 ملئ أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، وتدعم أيضا الشحن اللاسلكي.

مواصفات كاميرات هاتف ايفون 11

يمتلك الهاتف كاميرات رائعة وجميلة سوف نتعرف على مواصفاتها وهى كالتالي:-