نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 Toyor Al Janah قناة طيور الجنة بيبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناه طيور الجنة 2022 تعد قناة طيور الجنة من افضل قنوات الاطفال والكرتون في مصر والعالم العربي حيث انها تقدم محتوى هادف وترفيه للاطفال واغاني تعليميه وترفيهيه وهادفه حيث يمكن أن يقضي الطفل وقت مسلي ومفيد في نفس الوقت فهي تعلم الطفل العديد من القيم الأخلاقية من خلال الاغاني لذلك يحفظ العديد من الأطفال أغانيها بسهولة حيث انها تختار الكلمات السهلة التي تناسب الفئات العمرية التي تشاهدها الآباء والأمهات على ضبط أجهزتهم التلفزيونية على قناة طيور الجنه حتى يستمتع الطفل باغاني طيور الجنة وكذلك البرامج التي تقدمها لذلك يرغبون في معرفة تردد قناه طيور الجنه وسوف تقدم ذلك خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.

تردد قناه طيور الجنة الجديد

تردد قناه طيور الجنه على النايل سات والعرب سات من أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من الاشخاص وذلك للاستمتاع بما تقدمه من كرتون واغاني لاطفالهم وبرامج مختلفه ومتنوعه وايضا تخدم برامج المسابقات المتنوعة التي يحرص الأطفال على المشاركة بها ويستمتعون حيث يرجع التردد على النحو التالي

التردد 11258.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

الاستقطاب أفقي.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد

كما يمكن متابعة قناة طيور الجنة بيبي الجديد من خلال ضبط الأجهزة على تردد التالية

القمر الصناعي النايل سات.

التردد 11310.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

قناة طيور الجنة 2022

تعد من أفضل القنوات على القمر الصناعي على النايل سات تقدم محتوى جذاب وهادف وتعلم الاجيال الناشئة العديد من القواعد في لغتهم العربيه والأخلاقية التي يحث عليها القرآن الكريم والدين الإسلامي وتعلمهم فوائد رياضية حيث انها لها دور كبير في تأهيل الأطفال لخوض الحياة التعليمية حيث تم افتتاح قناه طيور الجنه في الاردن سنة 2008 من خلال مالك القناة خالد مقداد واشترك معه أبناءه في البرامج والأغنيات وأصبحت من القنوات الرئيسية وحققت نجاح وانتشار كبير واصبحت من اهم القنوات في الوطن العربي ومن اهم ابطال القناة ابناء خالد مقداد والمعتصم بالله مقداد وجنى مقداد جماهيريه كبيره من خلال تقديمهم الاغاني و الكليبات التي يتم إذاعتها على القناة ويحفظها جميع.