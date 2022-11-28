نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأرخص طريقة للتخلص من الصراصير والنمل في المنزل نهائيا وبلا رجعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة التخلص من الصراصير والنمل من الأمور الدقيقة التي تهتم الأسرة بإيجاد حل لها حرصاً على نظافة البيت وجعل الأطفال في بيئة آمنة ونظيفة من خلال البحث عن أفضل الطرق التي تقضي بشكل نهائي على الصراصير والنمل في البيت.
التخلص من الصراصير والنمل بمكونات طبيعية
هناك عدة مكونات طبيعية تساعدك في التخلص من الصراصير والنمل مثل:
- أولا نشاء الذرة وهو مفيد جدا في حالة مكافحة النمل، كل ما عليك فعله هو نثر البعض منه على أسراب الحشرات مع قليل من الماء.
- ثانيا زيت القرفة، وهو زيت فعال للغاية في عملية طرد النمل، وذلك من خلال وضع كرات القطن في الزيت.
- وبعد ذلك يتم رشه في المناطق التي ينتشر النمل فيها، أو الحشرات ويمكنك وضعه فى الأركان والنوافذ.
- ثالثا القهوة المطحونة هي أيضا يمكنها أن تبعد النمل عند رشها.
- استخدام الصابون والماء، من الأمور السهلة التي تساعدك في التخلص من الصراصير الكبيرة والصغيرة في بيتك.
- كل ما عليك فعله هو عمل خليط الماء والصابون من خلال مزج الصابون السائل، أو سائل الاستحمام أو غسيل اليدين، ورشها بشكل مباشر على أماكن الحشرات.
- وذلك المحلول فعال للغاية حيث يؤدي إلى طرد الصراصير من المنزل واختناقها إن اقتربت منه.
نصائح للتخلص من الصراصير في البيت
هناك عدة نصائح يمكنها أن تساعدك في التخلص من الصراصير على النحو التالي:
- أولا عليك الحرص على إزالة فتات الطعام، من المطبخ وتنظيف الأطعمة التي تنسكب على الأرضيات، أو الأسطح.
- لأنها تعمل على تجمع الصراصير، كذلك قومى بتغطية صناديق الطعام المحفوظة في الخزانة لأنها مكان مثالي لتواجد الحشرات.
- ينبغي التحقق من عدم تجمع الصراصير في الأماكن غير الظاهرة في البيت وبالتحديد في المطبخ.
- لأن تلك المناطق إذا لم تنظف بشكل دوري سوف تكون مصدر غذائي جيد للحشرات.
- وضع القمامة في حاويات تكون مغلقة بإحكام مع ضرورة التخلص منها بشكل دوري وتنظيفها من الداخل والخارج.
- التخلص من الأشياء الزائدة في البيت أول بأول و إغلاق الشقوق والمنافذ الصغيرة التي يمكن أن تتسلل منها الحشرات إلى داخل البيت.
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