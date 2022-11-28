هل ظاهرة دوران الحيوانات بشكل دائري من علامات الساعة؟

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عمر شويل - جدة هل دوران الحيوانات بشكل دائري من علامات الساعة، انتشرت خلال الأيام الماضية مقاطع تصويرية توضح ظاهرة غريبة من نوعها وهى دوران عشرات من الأغنام بشكل دائري فى عكس اتجاه عقارب الساعة بشكل منظم لمدة 12 يوماً فى إحدى المزارع فى الصين، وهو ما أدهش الجميع فى العالم وأثار الكثير من الجدل والهلع فى مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتقلت هذه المقاطع بسرعة البرق وحيرت العلماء الذين عجزوا عن تفسيرها، وقد تطرق فى أذهان البعض أن تلك الظاهرة قد تشير إلى حدوث كارثة كونية أو أنها قد تكون علامة من علامات الساعة، وفى هذا المقال سوف نقف على حقيقة ذلك الأمر والإجابة على سؤال هل دوران الحيوانات بشكل دائري من علامات الساعة؟

ظاهرة دوران الحيوانات بشكل دائري فى عكس اتجاه عقارب الساعة

يعود الفيديو المتداول لظهور قطيع من الأغنام يقومون بالدوران بشكل دائري مستمر إلى يوم الرابع من نوفمبر 2022 فى مدينة باوتو فى منغوليا شمال الصين مما أثار اندهاش صاحبة المزرعة فى تفسير تلك السلوك الغريب للحيوانات، وقد ذكرت صاحبة الأغنام أن حركة تلك الخراف قد بدأت بسير بضع منهم بشكل دائري فى حلقة مغلقة ثم بعد ذلك انضم إليهم باقية الخراف فى المزرعة واستمروا نحو 12 يوماً فى الدوران، ومنذ انتشار تلك المقاطع حول العالم احتار الجميع فى سبب ظهور تلك الظاهرة وتعددت التفسيرات حولها.

والأغرب من ذلك أنه لوحظ نفس السلوك لبعض الحيوانات الأخرى فى مناطق مختلفة حول العالم، حيث شوهد قطيع ضخم من الغزلان يتحركون بنفس الطريقة على شكل دائرة كبيرة ولكنها كانت ممتلئة من الحواف وحتى الداخل عكس دائرة الخراف التي كانت فارغة من الداخل، كما انتشر فيديو أخر لوجود بعض الخيول فى إحدى الشوارع تتحرك فى دائرة أيضا وسط ذهول الجميع، مما جعل العلماء يقومون بدراسة تلك التصرفات الغريبة لبعض الحيوانات هذه الأيام والوقوف على تفسيرها.

هل دوران الحيوانات بشكل دائري من علامات الساعة؟

انهالت الكثير من التفسيرات الفردية منذ انتشار فيديو ظهور تحرك بعض الحيوانات بشكل دائري فى عكس اتجاه عقارب الساعة، فالبعض أرجع ذلك إلى سبب ديني وهو أن تلك تكون إحدى علامات الساعة الصغرى ولكن فى الحقيقة لم يكون هناك أي نص قرآني أو حديث أو أي دلائل تشير إلى تلك الظاهرة.

ولكن السبب الأرجح الذي أشار إليه بعض العلماء حول سبب ظاهرة دوران الأغنام أو الحيوانات الأخرى هو إصابتها بمرض يصل إلى أدمغة بعض الحيوانات يجعلها مشوشة وتبدأ فى الدوران بشكل هيستيرى، ويؤدى هذا المرض إلى التهاب جانب واحد من الدماغ ويحدث ذلك بسبب نوع من الجراثيم التي تنتقل عن طريق الأنف.