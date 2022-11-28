نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الجديد beIN Sports HD النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لمباريات اليوم حيث أن شبكة قنوات بي ان سبورت أعلنت عن بث 22 مباراة ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022 مجاني على قناة بي ان سبورت المفتوحة وذلك احتفالا بإقامة المونديال لأول مرة على أرض عربيه في قطر 2022 حيث تم افتتاح مباريات كأس العالم بمباراة تجمع بين قطر وسوف يتم اذاعة 21 مباراه بشكل مجاني سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية ونتعرف على المواعيد الخاصة على قناة بي ان سبورت لهذه المباريات وسنقوم بعرض التفاصيل من خلال موقع ثقفني.
تردد قناة بي أن سبورت الجديد
المباريات التي سوف تبث بي ان سبورت على شاشتها مجانا وهي كالتالي
- يوم الأحد الموافق 22 من شهر نوفمبر لعام 2022 مباراة قطر ضد الاكوادور في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية وسعه السادسة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات
- يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر مباراه امريكا وويلز في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وسعر 9:00 بتوقيت مصر والساعة 11 بتوقيت الإمارات
- يوم الخميس 24/11 يتم نقل مباراة البرازيل وصربيا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعوديه والساعه 9:00 بتوقيت القاهرة الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات
- موعد مباراة فرنسا والدنمارك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022
- يوم الأحد الموافق 27 من شهر نوفمبر نقل مباراة بلجيكا ضد المغرب في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة بتوقيت الإمارات والساعة الثالثة بتوقيت مصر له
- موعد مباراة البرتغال وباراجواي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة 9:00 بتوقيت القاهرة الساعه الحاديه عشر بتوقيت الامارات يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022
- موعد مباراه بولندا ضد الارجنتين يوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022 في تمام الساعه العاشره مساء بتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة تسعة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات
- موعد مباراة اليابان ضد اسبانيا يوم الخميس 01 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات والساعة التاسعة بتوقيت مصر
- يوم الجمعة 02 ديسمبر مباراة الكاميرون ضد البرازيل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكه المكرمه السعر 9:00 بتوقيت القاهرة الساعه 11 بتوقيت الإمارات
تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة
يمكن أن تشاهد بي ان سبورت المفتوحة من خلال القمر الصناعي على النايل سات عبر التردد التالي
- القمر الصناعي النايل سات.
- التردد 12604 أو تردد 11045.
- الاستقطاب افقي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ ثلاثه على اربعه
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