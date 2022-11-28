نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي اشحن الآن واستمتع باحدث شدات ببجى الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي، هي الوسيلة التي يتمكن من خلالها اللاعبين من كافة أنحاء العالم من الحصول على كافة الامتيازات الخاصة والمعدات الموجودة من أجل التقدم في مراحل اللعبة المختلفة.

طرق شحن شدات ببجى

يبحث الكثير من الأشخاص عن اسهل الطرق من أجل شحن شدات ببجى وهي على النحو التالي:

أولا شحن شدات ببجي عن طريق بطاقات ببجي:

تعتبر من أسرع وأسهل طرق الشحن التي لا تحتاج إلى الكثير من الخطوات، فقط اختار الفئة المناسبة لك من شدات ببجى وأدخل إلى الموقع الرسمي الخاص باللعبة، باستخدام حسابك في اللعبة الذي تريد الشحن له وبعدها قوم بإدخال كود البطاقة التي قمت بشرائها واضغط على كلمة Redeem وسوف تصلك الشدات في حسابك. ثانيا طريقة شحن ببجي موبايل عن طريق فيزا فودافون كاش

هي طريقة شحن سهلة للشدات يبحث عنها الكثير من المصريين وتتم بالخطوات التالية: عليك أن تقوم بشحن محفظة فودافون كاش وليس الرصيد العادي بالقدر الذي تريده. بعدما تقوم بإنشاء محفظة إلكترونية عليك الضغط على كود *9*100# واكتب المبلغ الذي تريده. وسوف يتم إرسال رسالة إلى هاتفك بها كافة تفاصيل بيانات الفيزا.

بعدها تختار الدفع من خلال الموقع الرسمي للعبة أو من خلال متجر جوجل بلاي. وبعد ذلك يتعين عليك ادخل بيانات البطاقة، بالإضافة إلى الرمز البريدي الخاص بك وعنوانك ثم حفظ. تدخل بعدها على حسابك الرسمي في اللعبة وتختار كمية العملات التي تحتاج إليها ثم تختار ادفع الآن.

شراء بطاقة Royale

يمكنك استخدام شدات ببجى من خلال شراء بطاقات رويال التي توفر لك الحصول على بطاقات هدايا مختلفة سواء كانت نقدية أو غير نقدية، وثمن بطاقات رويال باس هو عشرة دولار تمنحك الحصول على 600 UCs، بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى ستين UCS، سوف تفيدك تلك البطاقة في إنجاز العديد من المهام داخل اللعبة والوصول إلى مراحل أكبر فيها، وكذلك ع الفوز سوف تحقق مكافآت مثل ملابس جديدة لشخصيتك في اللعبة أو اكسسوارات ومعدات قتالية وخلافه.