عجينة جبارة التخلص من النمل والصراصير في ٣ دقائق فقط وبدون لمس

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عمر شويل - جدة تعاني كثير من السيدات في المنازل من وجود النمل بكثرة والصراصير كذلك، حيث تنتشر الحشرات كثيراً خصوصاً في فصل الصيف ولكنها قد تكون سبباً في انتشار الأمراض وبالأخص إذا لامست الطعام، والكثير من ربات المنزل يلجأن إلى استخدام مبيدات حشرية كيماوية ولكنها يمكن أن تضر بسكان المنزل وخاصة إن كانوا أطفال، لذا تبحث كل سيدة عن طرق طبيعية للتخلص من الحشرات في المنزل بدون حدوث أي أضرار لأفراد الأسرة. طرق التخلص من النمل والصراصير خليط السكر والبيكربونات الصوديوم

تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من النمل وكثير من الحشرات، كل ماعليك هو خلط السكر مع البيكربونات الصوديوم ووضعها في الأركان أو أماكن تواجد الحشرات، وستنجذب الحشرة إلى السكر وبعدها يتم قتلها بعد أكلها بيكربونات الصوديوم.

تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من النمل وكثير من الحشرات، كل ماعليك هو خلط السكر مع البيكربونات الصوديوم ووضعها في الأركان أو أماكن تواجد الحشرات، وستنجذب الحشرة إلى السكر وبعدها يتم قتلها بعد أكلها بيكربونات الصوديوم. دواء اكتومثرين

بعد هذا العلاج مثل السحر في القضاء على الحشرات وخاصة النمل، فهذا الدواء يتم شراؤها من الصيدلية وهو مخصص لعلاج الجرب ولكنه غير ضار وممتاز في التخلص من النمل، وقومي فقط بوضع مقدار غطاء من هذا العقار في لتر من الماء ومسح الأرض به أو وضعه في بخاخة ورشه على الأماكن الموجود فيها النمل.

بعد هذا العلاج مثل السحر في القضاء على الحشرات وخاصة النمل، فهذا الدواء يتم شراؤها من الصيدلية وهو مخصص لعلاج الجرب ولكنه غير ضار وممتاز في التخلص من النمل، وقومي فقط بوضع مقدار غطاء من هذا العقار في لتر من الماء ومسح الأرض به أو وضعه في بخاخة ورشه على الأماكن الموجود فيها النمل. الزيوت العطرية

تنفر بعض الحشرات من أي روائح عطرية وخاصة الصراصير، قومي بوضع أحد الزيوت العطرية مثل زيت النعناع في بخاخة و رش الأماكن التي بها الصراصير ومنها أيضا يكتسب المنزل رائحة جيدة، أو ضعيه في الماء وامسحي به الأرض.

تنفر بعض الحشرات من أي روائح عطرية وخاصة الصراصير، قومي بوضع أحد الزيوت العطرية مثل زيت النعناع في بخاخة و رش الأماكن التي بها الصراصير ومنها أيضا يكتسب المنزل رائحة جيدة، أو ضعيه في الماء وامسحي به الأرض. الخل والصابون السائل

يساعد الخل في القضاء على الصراصير، حيث قومي بخلط كمية من الخل مع كمية من صابون المواعين السائل أو الشامبو ووضع القليل من الماء، ثم يوضع الخليط في بخاخة وترش أماكن الصراصير.

حيث الخل يقوم بسد مسام التنفس عند الصراصير، وعند استخدامه فلن تعود الصراصير مرة أخرى.

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