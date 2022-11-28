انت الان تتابع خبر الإعلان عن وظائف خالية للإناث بمرتبات تملي الجيب – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

سكرتارية و استقبال (اناث فقط):

اسم الشركة مركز بيوتي فالي لجراحة التجميل والليزر

مقر العمل مصر الجديدة – القاهرة

العمالة المطلوبة 1مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنتان-‎4 سنوات خبرة

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية جيد جدا

السن المطلوب 26 – 32 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية ادارة الأعمال / العلوم الادارية ونظم المعلومات / الادارة والاقتصاد )

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

اسم الشركة مركز بيوتي فالي لجراحة التجميل والليزر

مقر العمل مصر الجديدة – القاهرة

العمالة المطلوبة 1