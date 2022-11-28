انت الان تتابع خبر طريقة عمل السينابون.. هاتي ورقة و قلم و سجلي الخطوات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر السينابون إحدى انواع الحلويات اللذيذة جداً و شهية المذاق، و هي حلوى سويسرية الأصل، انتقلت إلى المطبخ الأمريكي و من ثم انطلقت سلسلة مطاعم سينابون، و لهذا سميت بهذا الاسم، و يمكنك الآن إعدادها بطريقة بسيطة و اقتصادية في منزلك، و بالحشوى التي ترغب مثل الشوكولا أو القرفة… إلخ.

طريقة عمل السينابون

حوالي ال45 دقيقة.

تكفي 6 أشخاص.

مكونات تحضير السينابون

كوب حليب.

قالب زبدة.

3 كوب دقيق.

نصف كوب ماء.

بيضة.

ظرف بيكنج باودر.

نصف كوب سكر.

ملعقة ملح.

للحشو:

و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير السينابون.

ملعقة زبدة.

ملعقة قرفة.

كوب سكر.

للتزيين:

كوب زبدة.

ظرف فانيليا.

كوب حليب.

كوب سكر مطحون.

جبنة كريمية.

خطوات تحضير السينابون

في البداي، نقوم بخلط الدقيق مع السكر و البيكنج باودر و الملح، البيضة و الزبدة، و الماء، و نقلبهم حتى نحصل على مزيج العجين، ثم نتركه حتى يتخمر على الأقل لمدة 60 دقيقة. بعد ذلك، نقوم بمد العجين على صينية مرشوشة بالطحين، و نقوم بدهنها بالزبدة و القرفة و السكر، و نقوم بلف العجين بشكل طولي و نقطعه على شكل رولات. ثم ندهن صينية بالزبدة، و نضع الرولات فيها، و من ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، و نضع الصينية بالفرن، لمدة 30 دقيقة تقريباً. و في هذه الأثناء نقوم بمزج الجبنة الكريمية مع الزبدة و السكر المطحون و الفانيليا و الحليب بشكل جيد. نخرج الرولات من الفرن، ثم نسكب عليها صوص السينابون.

و بذلك أصبح السينابون جاهز لتقدميه لعائلتك، و بالهناء و الشفاء.