انت الان تتابع خبر طريقة عمل السينابون.. هاتي ورقة و قلم و سجلي الخطوات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر السينابون إحدى انواع الحلويات اللذيذة جداً و شهية المذاق، و هي حلوى سويسرية الأصل، انتقلت إلى المطبخ الأمريكي و من ثم انطلقت سلسلة مطاعم سينابون، و لهذا سميت بهذا الاسم، و يمكنك الآن إعدادها بطريقة بسيطة و اقتصادية في منزلك، و بالحشوى التي ترغب مثل الشوكولا أو القرفة… إلخ.
طريقة عمل السينابون
- حوالي ال45 دقيقة.
- تكفي 6 أشخاص.
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مكونات تحضير السينابون
- كوب حليب.
- قالب زبدة.
- 3 كوب دقيق.
- نصف كوب ماء.
- بيضة.
- ظرف بيكنج باودر.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة ملح.
للحشو:
- و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير السينابون.
- ملعقة زبدة.
- ملعقة قرفة.
- كوب سكر.
للتزيين:
- كوب زبدة.
- ظرف فانيليا.
- كوب حليب.
- كوب سكر مطحون.
- جبنة كريمية.
خطوات تحضير السينابون
- في البداي، نقوم بخلط الدقيق مع السكر و البيكنج باودر و الملح، البيضة و الزبدة، و الماء، و نقلبهم حتى نحصل على مزيج العجين، ثم نتركه حتى يتخمر على الأقل لمدة 60 دقيقة.
- بعد ذلك، نقوم بمد العجين على صينية مرشوشة بالطحين، و نقوم بدهنها بالزبدة و القرفة و السكر، و نقوم بلف العجين بشكل طولي و نقطعه على شكل رولات.
- ثم ندهن صينية بالزبدة، و نضع الرولات فيها، و من ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، و نضع الصينية بالفرن، لمدة 30 دقيقة تقريباً.
- و في هذه الأثناء نقوم بمزج الجبنة الكريمية مع الزبدة و السكر المطحون و الفانيليا و الحليب بشكل جيد.
- نخرج الرولات من الفرن، ثم نسكب عليها صوص السينابون.
و بذلك أصبح السينابون جاهز لتقدميه لعائلتك، و بالهناء و الشفاء.