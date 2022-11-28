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طريقة عمل السينابون.. هاتي ورقة و قلم و سجلي الخطوات

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رياض - احمد صلاح - يعتبر السينابون إحدى انواع الحلويات اللذيذة جداً و شهية المذاق، و هي حلوى سويسرية الأصل، انتقلت إلى المطبخ الأمريكي و من ثم انطلقت سلسلة مطاعم سينابون، و لهذا سميت بهذا الاسم، و يمكنك الآن إعدادها بطريقة بسيطة و اقتصادية في منزلك، و بالحشوى التي ترغب مثل الشوكولا أو القرفة… إلخ.

طريقة عمل السينابون

  • حوالي ال45 دقيقة.
  • تكفي 6 أشخاص.

  • مكونات تحضير السينابون

  • كوب حليب.
  • قالب زبدة.
  • 3 كوب دقيق.
  • نصف كوب ماء.
  • بيضة.
  • ظرف بيكنج باودر.
  • نصف كوب سكر.
  • ملعقة ملح.

للحشو:

  • و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير السينابون.
  • ملعقة زبدة.
  • ملعقة قرفة.
  • كوب سكر.

للتزيين:

  • كوب زبدة.
  • ظرف فانيليا.
  • كوب حليب.
  • كوب سكر مطحون.
  • جبنة كريمية.

خطوات تحضير السينابون

  1. في البداي، نقوم بخلط الدقيق مع السكر و البيكنج باودر و الملح، البيضة و الزبدة، و الماء، و نقلبهم حتى نحصل على مزيج العجين، ثم نتركه حتى يتخمر على الأقل لمدة 60 دقيقة.
  2. بعد ذلك، نقوم بمد العجين على صينية مرشوشة بالطحين، و نقوم بدهنها بالزبدة و القرفة و السكر، و نقوم بلف العجين بشكل طولي و نقطعه على شكل رولات.
  3. ثم ندهن صينية بالزبدة، و نضع الرولات فيها، و من ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، و نضع الصينية بالفرن، لمدة 30 دقيقة تقريباً.
  4. و في هذه الأثناء نقوم بمزج الجبنة الكريمية مع الزبدة و السكر المطحون و الفانيليا و الحليب بشكل جيد.
  5. نخرج الرولات من الفرن، ثم نسكب عليها صوص السينابون.

و بذلك أصبح السينابون جاهز لتقدميه لعائلتك، و بالهناء و الشفاء.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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