انت الان تتابع خبر طريقة عمل القهوة الفرنساوي.. جددي لعيلتك و جربيها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - القهوة الفرنساوي من ألذ أنواع القهوة، و وصفات القهوة تختلف من بلد إلى آخر،حيث تعد القهوة مشروب أساسي و مهم بشكل يومي لدى غالبية الناس و لا يمكن الاستغناء عنه، و يمكننا إعداد القهوة بالطريقة التي نحب و المذاق الذي نرغب، بخطوات سهلة و بسيطة و مكونات اقتصادية، و إليكم في هذا المقال طريقة إعداد القهوة الفرنساوي بالمنزل دون الحاجة لطلبها جاهزة.
طريقة عمل القهوة الفرنساوي
- حوالي ال10 دقائق.
- تكفي شخص واحد.
- و بعد أن تعرفنا على المدة اللازمة و الكمية المطلوبة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير القهوة الفرنساوي.
مكونات تحضير القهوة الفرنساوي
- ملعقة من النسكافيه.
- ملعقة من الكاكاو.
- سكر حسب الرغبة.
- نصف كوب من الماء.
- نصف كوب من الحليب.
خطوات تحضير القهوة الفرنساوي
- في البداية، و في دلة على النار نقوم بوضع كوب الماء و نضيف عليه الحليب حتى يقوم بالغليان.
- و من ثم بعد ذلك، نضيف عليهم ملعقة النسكافيه و السكر الذي يوضع حسب الرغبة.
- ثم نضيف عليهم الكاكاو، و نقوم بتحريك الخليط و على نار هادئة، و لبضع دقائق حتى تغلي المكونات مع بعضها.
- نقوم بصب القهوة الفرنساوي في الفنجان المناسب لشربها.
و بذلك تكون القهوة الفرنساوي شهية المذاق جاهزة لشربها، كتغيير عن مذاق القهوة المعتاد، و بالهناء و العافية.