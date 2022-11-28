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طريقة عمل القهوة الفرنساوي.. جددي لعيلتك و جربيها

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رياض - احمد صلاح - القهوة الفرنساوي من ألذ أنواع القهوة، و وصفات القهوة تختلف من بلد إلى آخر،حيث تعد القهوة مشروب أساسي و مهم بشكل يومي لدى غالبية الناس و لا يمكن الاستغناء عنه، و يمكننا إعداد القهوة بالطريقة التي نحب و المذاق الذي نرغب، بخطوات سهلة و بسيطة و مكونات اقتصادية، و إليكم في هذا المقال طريقة إعداد القهوة الفرنساوي بالمنزل دون الحاجة لطلبها جاهزة.

طريقة عمل القهوة الفرنساوي

  • حوالي ال10 دقائق.
  • تكفي شخص واحد.
  • و بعد أن تعرفنا على المدة اللازمة و الكمية المطلوبة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير القهوة الفرنساوي.

    مكونات تحضير القهوة الفرنساوي

  • ملعقة من النسكافيه.
  • ملعقة من الكاكاو.
  • سكر حسب الرغبة.
  • نصف كوب من الماء.
  • نصف كوب من الحليب.

خطوات تحضير القهوة الفرنساوي

  1. في البداية، و في دلة على النار نقوم بوضع كوب الماء و نضيف عليه الحليب حتى يقوم بالغليان.
  2. و من ثم بعد ذلك، نضيف عليهم ملعقة النسكافيه و السكر الذي يوضع حسب الرغبة.
  3. ثم نضيف عليهم الكاكاو، و نقوم بتحريك الخليط و على نار هادئة، و لبضع دقائق حتى تغلي المكونات مع بعضها.
  4. نقوم بصب القهوة الفرنساوي في الفنجان المناسب لشربها.

و بذلك تكون القهوة الفرنساوي شهية المذاق جاهزة لشربها، كتغيير عن مذاق القهوة المعتاد، و بالهناء و العافية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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