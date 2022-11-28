انت الان تتابع خبر طريقة عمل القهوة الفرنساوي.. جددي لعيلتك و جربيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - القهوة الفرنساوي من ألذ أنواع القهوة، و وصفات القهوة تختلف من بلد إلى آخر،حيث تعد القهوة مشروب أساسي و مهم بشكل يومي لدى غالبية الناس و لا يمكن الاستغناء عنه، و يمكننا إعداد القهوة بالطريقة التي نحب و المذاق الذي نرغب، بخطوات سهلة و بسيطة و مكونات اقتصادية، و إليكم في هذا المقال طريقة إعداد القهوة الفرنساوي بالمنزل دون الحاجة لطلبها جاهزة.

طريقة عمل القهوة الفرنساوي

حوالي ال10 دقائق.

تكفي شخص واحد.

و بعد أن تعرفنا على المدة اللازمة و الكمية المطلوبة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير القهوة الفرنساوي. مكونات تحضير القهوة الفرنساوي

ملعقة من النسكافيه.

ملعقة من الكاكاو.

سكر حسب الرغبة.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من الحليب.

خطوات تحضير القهوة الفرنساوي

في البداية، و في دلة على النار نقوم بوضع كوب الماء و نضيف عليه الحليب حتى يقوم بالغليان. و من ثم بعد ذلك، نضيف عليهم ملعقة النسكافيه و السكر الذي يوضع حسب الرغبة. ثم نضيف عليهم الكاكاو، و نقوم بتحريك الخليط و على نار هادئة، و لبضع دقائق حتى تغلي المكونات مع بعضها. نقوم بصب القهوة الفرنساوي في الفنجان المناسب لشربها.

و بذلك تكون القهوة الفرنساوي شهية المذاق جاهزة لشربها، كتغيير عن مذاق القهوة المعتاد، و بالهناء و العافية.