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طريقة عمل الكريم كراميل.. ألذ من الجاهز و أوفر كمان

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رياض - احمد صلاح - تختلف الطرق التي يمكننا بها صنع الحلويات، و إحدى أشهى الحلويات الكريم كراميل، و تعد وصفة الكريم كراميل إلى المطبخ الأوروبي، و يوجد لها وصفات مختلفة، حيث يمكنك تقديمه مع الآيس كريم أو الفواكه… إلخ، و إليكِ في هذا المقال طريقة إعدادها بخطوات سهلة و بسيطة لتقدميها لعائلتك و ضيوفك، دون الحاجة لشرائها جاهزة.

طريقة عمل الكريم كراميل

  • حوالي ال45 دقيقة.
  • تكفي من 4 إلى 6 اشخاص.و بعد أن تعرفنا على الكمية و المدة المطلوبة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الكريم كراميل.

    مكونات تحضير الكريم كراميل

  • كيلو حليب.
  • كوب و نصف سكر.
  • ملعقتين دقيق.
  • ربع كوب ماء.
  • ملعقتين نشاء.

خطوات تحضير الكريم كراميل

  1. في البداية، نقوم بخلط الحليب و الدقيق و النشاء بشكل جيد.
  2. ثم نضع كوب سكر و الماء على نار هادئة من دون تحريك، و عندما يبدأ لونها يتحول لذهبي نحركه قليلاً، و نتركه على جنب لدقائق.
  3. ثم صبيه في أطباق مناسبة، و اتركي ملعقة من الكراميل في الوعاء.
  4. ثم بعد ذلك، نضع مزيج الحليب و نصف كوب سكر في وعاء على نار هادئة، مع التحريك المستمر، و لمدة 3 دقائق.
  5. أخيراً، نقوم بسكب خليط الكريم كراميل في الأطباق فوق طبقة الكراميل، نتركه ليبرد قليلاً و وزعي فوقها الكراميل المتبقي، ثم نضعه في الثلاجة لمدة ساعتين.

أصبحت حلوى الكريم كراميل جاهزة لتقدميها، و بالهناء و الشفاء.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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