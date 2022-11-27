انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكريم كراميل.. ألذ من الجاهز و أوفر كمان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تختلف الطرق التي يمكننا بها صنع الحلويات، و إحدى أشهى الحلويات الكريم كراميل، و تعد وصفة الكريم كراميل إلى المطبخ الأوروبي، و يوجد لها وصفات مختلفة، حيث يمكنك تقديمه مع الآيس كريم أو الفواكه… إلخ، و إليكِ في هذا المقال طريقة إعدادها بخطوات سهلة و بسيطة لتقدميها لعائلتك و ضيوفك، دون الحاجة لشرائها جاهزة.

طريقة عمل الكريم كراميل