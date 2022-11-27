انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكريم كراميل.. ألذ من الجاهز و أوفر كمان والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تختلف الطرق التي يمكننا بها صنع الحلويات، و إحدى أشهى الحلويات الكريم كراميل، و تعد وصفة الكريم كراميل إلى المطبخ الأوروبي، و يوجد لها وصفات مختلفة، حيث يمكنك تقديمه مع الآيس كريم أو الفواكه… إلخ، و إليكِ في هذا المقال طريقة إعدادها بخطوات سهلة و بسيطة لتقدميها لعائلتك و ضيوفك، دون الحاجة لشرائها جاهزة.
طريقة عمل الكريم كراميل
- حوالي ال45 دقيقة.
- تكفي من 4 إلى 6 اشخاص.و بعد أن تعرفنا على الكمية و المدة المطلوبة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الكريم كراميل.
مكونات تحضير الكريم كراميل
- كيلو حليب.
- كوب و نصف سكر.
- ملعقتين دقيق.
- ربع كوب ماء.
- ملعقتين نشاء.
خطوات تحضير الكريم كراميل
- في البداية، نقوم بخلط الحليب و الدقيق و النشاء بشكل جيد.
- ثم نضع كوب سكر و الماء على نار هادئة من دون تحريك، و عندما يبدأ لونها يتحول لذهبي نحركه قليلاً، و نتركه على جنب لدقائق.
- ثم صبيه في أطباق مناسبة، و اتركي ملعقة من الكراميل في الوعاء.
- ثم بعد ذلك، نضع مزيج الحليب و نصف كوب سكر في وعاء على نار هادئة، مع التحريك المستمر، و لمدة 3 دقائق.
- أخيراً، نقوم بسكب خليط الكريم كراميل في الأطباق فوق طبقة الكراميل، نتركه ليبرد قليلاً و وزعي فوقها الكراميل المتبقي، ثم نضعه في الثلاجة لمدة ساعتين.
أصبحت حلوى الكريم كراميل جاهزة لتقدميها، و بالهناء و الشفاء.