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طريقة عمل الطحينة في المنزل.. بلاش تشتروها من برا تاني

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رياض - احمد صلاح - تعد الطحينة من الأصناف الثانوية التي تختارها ستات البيوت، لتقديمها على مائدة الطعام، حيث نبحث دائماً على أصناف جديدة نقدمها بجانب الوجبات الرئيسية نزين المائدة بها و خاصة وجبة المشاوي، إضافة إلى القيمة الغذائية التي تحويها الطحينة، قومي بإعدادها بطريقة بسيطة في المنزل و مكونات اقتصادية، دون الحاجة لشرائها جاهزة.

طريقة عمل الطحينة

  • حوالي ال30 دقيقة.
  • تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة، الآن سننتقل لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الطحينة.

    مكونات تحضير الطحينة

  • نصف كيلو سمسم.
  • 5 فصوص من الثوم مفروم.
  • ملعقة من الخل.
  • ملعقة ملح.
  • ملعقة كمون.
  • ربع كاسة ماء دافئ.
  • ملعقة فلفل أسود.

خطوات تحضير الطحينة

  1. في البداية، نضع السمسم في مقلاة تيفال على النار، ثم قومي بتقليبه حتى يصبح لونه ذهبي.
  2. و من ثم بعد ذلك، نضع السمسم في الخلاط الكهربائي، و نقوم بخلطه حتى نحصل على مزيج الطحينة.
  3. ثم في وعاء نضع الثوم و الملح و الفلفل و الخل، و نضيف عليهم مزيج الطحينة و نقوم بتقليبهم جيداً.
  4. بعد ذلك، نحضر الماء الدافئ و نضيفه بهدوء مع التحريك المستمر، و نتوقف عن سكب الماء حتى نحصل على القوام المناسب.

أصبحت الطحينة جاهزة لتقدميها لعائلتك على مائدة الطعام ليستمتعوا بمذاقها الشهي بجانب وجبتهم الرئيسية، و يمكن تزيينها بالبقدونس المفروم، و بالهناء و العافية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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