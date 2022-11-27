انت الان تتابع خبر طريقة عمل الطحينة في المنزل.. بلاش تشتروها من برا تاني والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد الطحينة من الأصناف الثانوية التي تختارها ستات البيوت، لتقديمها على مائدة الطعام، حيث نبحث دائماً على أصناف جديدة نقدمها بجانب الوجبات الرئيسية نزين المائدة بها و خاصة وجبة المشاوي، إضافة إلى القيمة الغذائية التي تحويها الطحينة، قومي بإعدادها بطريقة بسيطة في المنزل و مكونات اقتصادية، دون الحاجة لشرائها جاهزة.
طريقة عمل الطحينة
- حوالي ال30 دقيقة.
- تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة، الآن سننتقل لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الطحينة.
مكونات تحضير الطحينة
- نصف كيلو سمسم.
- 5 فصوص من الثوم مفروم.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة ملح.
- ملعقة كمون.
- ربع كاسة ماء دافئ.
- ملعقة فلفل أسود.
خطوات تحضير الطحينة
- في البداية، نضع السمسم في مقلاة تيفال على النار، ثم قومي بتقليبه حتى يصبح لونه ذهبي.
- و من ثم بعد ذلك، نضع السمسم في الخلاط الكهربائي، و نقوم بخلطه حتى نحصل على مزيج الطحينة.
- ثم في وعاء نضع الثوم و الملح و الفلفل و الخل، و نضيف عليهم مزيج الطحينة و نقوم بتقليبهم جيداً.
- بعد ذلك، نحضر الماء الدافئ و نضيفه بهدوء مع التحريك المستمر، و نتوقف عن سكب الماء حتى نحصل على القوام المناسب.
أصبحت الطحينة جاهزة لتقدميها لعائلتك على مائدة الطعام ليستمتعوا بمذاقها الشهي بجانب وجبتهم الرئيسية، و يمكن تزيينها بالبقدونس المفروم، و بالهناء و العافية.