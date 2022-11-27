انت الان تتابع خبر طريقة عمل الطحينة في المنزل.. بلاش تشتروها من برا تاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد الطحينة من الأصناف الثانوية التي تختارها ستات البيوت، لتقديمها على مائدة الطعام، حيث نبحث دائماً على أصناف جديدة نقدمها بجانب الوجبات الرئيسية نزين المائدة بها و خاصة وجبة المشاوي، إضافة إلى القيمة الغذائية التي تحويها الطحينة، قومي بإعدادها بطريقة بسيطة في المنزل و مكونات اقتصادية، دون الحاجة لشرائها جاهزة.

طريقة عمل الطحينة

حوالي ال30 دقيقة.

تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة، الآن سننتقل لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الطحينة. مكونات تحضير الطحينة

نصف كيلو سمسم.

5 فصوص من الثوم مفروم.

ملعقة من الخل.

ملعقة ملح.

ملعقة كمون.

ربع كاسة ماء دافئ.

ملعقة فلفل أسود.

خطوات تحضير الطحينة

في البداية، نضع السمسم في مقلاة تيفال على النار، ثم قومي بتقليبه حتى يصبح لونه ذهبي. و من ثم بعد ذلك، نضع السمسم في الخلاط الكهربائي، و نقوم بخلطه حتى نحصل على مزيج الطحينة. ثم في وعاء نضع الثوم و الملح و الفلفل و الخل، و نضيف عليهم مزيج الطحينة و نقوم بتقليبهم جيداً. بعد ذلك، نحضر الماء الدافئ و نضيفه بهدوء مع التحريك المستمر، و نتوقف عن سكب الماء حتى نحصل على القوام المناسب.

أصبحت الطحينة جاهزة لتقدميها لعائلتك على مائدة الطعام ليستمتعوا بمذاقها الشهي بجانب وجبتهم الرئيسية، و يمكن تزيينها بالبقدونس المفروم، و بالهناء و العافية.