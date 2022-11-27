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طريقة عمل سلطة الزبادي.. لو عاملين دايت يبقى اعتمدوا الوصفة دي

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رياض - احمد صلاح - هناك طرق عديدة يمكن اعتمادها لصنع السلطات، و منها سلطة الزبادي الشهية، و التي يمكن صنعها بمكونات اقتصادية،و تقدم بجانب الكثير من الوجبات الرئيسية كصنف شهي و خفيف، أيضاً هي تعطي للجسم البرودة إذا أعددناها بأيام الصيف الحارة بالزبادي البارد، و لا ننسى القيمة الغذائية بتناولها، كما أنها مناسبة لمتبعي الحميات الغذائية، و إليكِ بهذا المقال طريقة إعدادها بخطوات سهلة و بسيطة.

طريقة عمل سلطة الزبادي

  • حوالي ال20 دقيقة.
  • تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير سلطة الزبادي.

    مكونات تحضير سلطة الزبادي

  • 4 حبات خيار مفرومة ناعمة.
  • كوب من اللبن الزبادي.
  • فص ثوم مهروس ناعم.
  • ملعقة ملح.
  • ملعقتين من النعناع الناشف.
  • ملعقة من عصير الليمون.

خطوات تحضير سلطة الزبادي

  1. في البداية، ضعي الخيار المفروم في وعاء عميق مناسب.
  2. و في وعاء آخر قومي بخلط اللبن الزبادي مع الثوم المهروس و عصير الليمون و الملح، حتى تحصلي على مزيج.
  3. ثم بعد ذلك، قومي بسكب المزيج فوق الخيارو حركيه مع باقي المكونات.
  4. و أخيراً، قومي برش النعناع الناشف على وجه سلطة الزبادي، بإمكانك أيضاً إذا أردتي خلطه مع مزيج اللبن الزبادي.

و بذلك نكون قد حصلنا على طبق سلطة الزبادي اللذيذ، لتقومي بتقديمه على وجبة الغداء، و بالهناء و الشفاء.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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