انت الان تتابع خبر طريقة عمل سلطة الزبادي.. لو عاملين دايت يبقى اعتمدوا الوصفة دي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هناك طرق عديدة يمكن اعتمادها لصنع السلطات، و منها سلطة الزبادي الشهية، و التي يمكن صنعها بمكونات اقتصادية،و تقدم بجانب الكثير من الوجبات الرئيسية كصنف شهي و خفيف، أيضاً هي تعطي للجسم البرودة إذا أعددناها بأيام الصيف الحارة بالزبادي البارد، و لا ننسى القيمة الغذائية بتناولها، كما أنها مناسبة لمتبعي الحميات الغذائية، و إليكِ بهذا المقال طريقة إعدادها بخطوات سهلة و بسيطة.

طريقة عمل سلطة الزبادي

حوالي ال20 دقيقة.

تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير سلطة الزبادي. مكونات تحضير سلطة الزبادي

4 حبات خيار مفرومة ناعمة.

كوب من اللبن الزبادي.

فص ثوم مهروس ناعم.

ملعقة ملح.

ملعقتين من النعناع الناشف.

ملعقة من عصير الليمون.

خطوات تحضير سلطة الزبادي

في البداية، ضعي الخيار المفروم في وعاء عميق مناسب. و في وعاء آخر قومي بخلط اللبن الزبادي مع الثوم المهروس و عصير الليمون و الملح، حتى تحصلي على مزيج. ثم بعد ذلك، قومي بسكب المزيج فوق الخيارو حركيه مع باقي المكونات. و أخيراً، قومي برش النعناع الناشف على وجه سلطة الزبادي، بإمكانك أيضاً إذا أردتي خلطه مع مزيج اللبن الزبادي.

و بذلك نكون قد حصلنا على طبق سلطة الزبادي اللذيذ، لتقومي بتقديمه على وجبة الغداء، و بالهناء و الشفاء.