انت الان تتابع خبر طريقة عمل سلطة الزبادي.. لو عاملين دايت يبقى اعتمدوا الوصفة دي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هناك طرق عديدة يمكن اعتمادها لصنع السلطات، و منها سلطة الزبادي الشهية، و التي يمكن صنعها بمكونات اقتصادية،و تقدم بجانب الكثير من الوجبات الرئيسية كصنف شهي و خفيف، أيضاً هي تعطي للجسم البرودة إذا أعددناها بأيام الصيف الحارة بالزبادي البارد، و لا ننسى القيمة الغذائية بتناولها، كما أنها مناسبة لمتبعي الحميات الغذائية، و إليكِ بهذا المقال طريقة إعدادها بخطوات سهلة و بسيطة.
طريقة عمل سلطة الزبادي
- حوالي ال20 دقيقة.
- تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير سلطة الزبادي.
مكونات تحضير سلطة الزبادي
- 4 حبات خيار مفرومة ناعمة.
- كوب من اللبن الزبادي.
- فص ثوم مهروس ناعم.
- ملعقة ملح.
- ملعقتين من النعناع الناشف.
- ملعقة من عصير الليمون.
خطوات تحضير سلطة الزبادي
- في البداية، ضعي الخيار المفروم في وعاء عميق مناسب.
- و في وعاء آخر قومي بخلط اللبن الزبادي مع الثوم المهروس و عصير الليمون و الملح، حتى تحصلي على مزيج.
- ثم بعد ذلك، قومي بسكب المزيج فوق الخيارو حركيه مع باقي المكونات.
- و أخيراً، قومي برش النعناع الناشف على وجه سلطة الزبادي، بإمكانك أيضاً إذا أردتي خلطه مع مزيج اللبن الزبادي.
و بذلك نكون قد حصلنا على طبق سلطة الزبادي اللذيذ، لتقومي بتقديمه على وجبة الغداء، و بالهناء و الشفاء.