الإعلان عن وظائف خالية لمندوبين المبيعات بمرتبات عال العال – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مندوبين مبيعات خارجية (المنوفيه):
مقر العمل اشمون – الباجور – الشهداء – بركة السبع – المنوفية
العمالة المطلوبة 5
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-5 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 25 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – التسويق )
مايكروسوفت أوفيس جيد
المهام المطلوبة:
ترويج وبيع منتجات الشركه الي العملاء الحاليين
تسجيل المعاملات البيعيه في السجلات التي تحددها الشركه .
جذب العملاء الجدد للتعامل مع الشركه وفقا للسياسات التي تحددها.
تحقيق الاهداف البيعية المطلوبة.
التجهيز والإعداد المسبق لأي أوراق أو مستندات قد يحتاج إليها العميل لإجراء الاتفاقات وإبرام العقود.
شرح تفصيلي لكافة منتجات وخدمات الشركة العامل بها، وتشجيع العملاء على اقتنائها.
الاهتمام بمشاكل العملاء والمساعدة في حلها، ونقل الشكاوى والاقتراحات إلى إدارة الشركة.
بناء العلاقات والتواصل الدائم مع العملاء الحاليين والمحتملين.
إعداد خطط عمل واضحة (يومية/أسبوعية/شهرية) وإجراء التحسينات الدورية عليها.