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طريقة عمل الكوكيز.. مش هتكلكع معاكي العجينة خالص

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رياض - احمد صلاح - بوجود الطحين نستطيع صنع أصناف لا تحصى من الحلويات و منها الكوكيز، و هو من أشهر انواع الحلويات بالعالم، و يمكن حشوه بحشوات مختلفة مثل الشوكولا أو جوز الهند أو الشوفان… إلخ، و يمكنك إعداده بالمنزل بطريقة بسيطو و خطوات سهلة و اقتصادية لتقدميه لعائلتك و ضيوفك بجانب المشروبات المفضلة و يستمتعوا بمذاقه.

طريقة عمل الكوكيز

  • حوالي ال40 دقيقة.
  • تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة لإعداد الكوكيز، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضيره.

    مكونات تحضير الكوكيز

  • 3 كوب من الطحين.
  • كوبين سكر.
  • ظرف فانيليا.
  • ظرف بايكينغ باودر.
  • قالب زبدة نقوم بتذويبه.
  • بيضة واحدة.
  • كوب من الشوكولا(حبيبات).

خطوات تحضير الكوكيز

  1. في وعاء نقوم بخفق البيض مع السكر و الزبدة و الفانيليا نحركهم بشكل جيد.
  2. ثم نضيف الطحين و البايكينغ باودر، و نخفقهم مع مزيج البيض بشكل جيد، ثم نضيف عليهم حبيبات الشوكولا.
  3. نحمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
  4. بعد ذلك ندهن صينية الفرن بالزبدة، و نبدأ بتشكيل كرات صغيرة من العجين و نصفهم بالصينية مع ترك فراغات فيما بينهم.
  5. ثم نضع الصينية بالفرن لمدة عشر دقائق حتى تنضج الكوكيز.
  6. و من ثم نخرج الصينية من الفرن و نتركه حتى يبرد.

و بذلك أصبح الكوكيز الشهي جاهز للطعام لتقدميه لعائلتك و ضيوفك، و بالهناء و العافية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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