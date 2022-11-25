انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكوكيز.. مش هتكلكع معاكي العجينة خالص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بوجود الطحين نستطيع صنع أصناف لا تحصى من الحلويات و منها الكوكيز، و هو من أشهر انواع الحلويات بالعالم، و يمكن حشوه بحشوات مختلفة مثل الشوكولا أو جوز الهند أو الشوفان… إلخ، و يمكنك إعداده بالمنزل بطريقة بسيطو و خطوات سهلة و اقتصادية لتقدميه لعائلتك و ضيوفك بجانب المشروبات المفضلة و يستمتعوا بمذاقه.

طريقة عمل الكوكيز

حوالي ال40 دقيقة.

تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة لإعداد الكوكيز، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضيره. مكونات تحضير الكوكيز

3 كوب من الطحين.

كوبين سكر.

ظرف فانيليا.

ظرف بايكينغ باودر.

قالب زبدة نقوم بتذويبه.

بيضة واحدة.

كوب من الشوكولا(حبيبات).

خطوات تحضير الكوكيز

في وعاء نقوم بخفق البيض مع السكر و الزبدة و الفانيليا نحركهم بشكل جيد. ثم نضيف الطحين و البايكينغ باودر، و نخفقهم مع مزيج البيض بشكل جيد، ثم نضيف عليهم حبيبات الشوكولا. نحمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. بعد ذلك ندهن صينية الفرن بالزبدة، و نبدأ بتشكيل كرات صغيرة من العجين و نصفهم بالصينية مع ترك فراغات فيما بينهم. ثم نضع الصينية بالفرن لمدة عشر دقائق حتى تنضج الكوكيز. و من ثم نخرج الصينية من الفرن و نتركه حتى يبرد.

و بذلك أصبح الكوكيز الشهي جاهز للطعام لتقدميه لعائلتك و ضيوفك، و بالهناء و العافية.