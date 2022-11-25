انت الان تتابع خبر طريقة عمل الجلاش الحلو.. وصفة جديدة و هتعجب الكل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد الجلاش الحلو من ألذ و أشهى أنواع الحلويات العربية، حيث تشتهر بلادنا العربية بالأصناف المميزة من الحلويات التي يلا تعد و لا تحصى، و الجلاش الحلو أحدها و يمكن تحضيره بالكثير من الحشوات، و يمكنك تحضير بالمنزل بخطوات سهلة و بسيطة و اقتضادية دون الحاجة لشرائه جاهزاً، و تقدميه لعائلتك و ضيوفك ليستمتعوا بمذاقه.
طريقة عمل الجلاش الحلو
- يحتاج 40 دقيقة تقريباً.
- تكفي من 4 إلى 6 اشخاص
- و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة لإعداده، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الجلاش الحلو.
مكونات تحضير الجلاش الحلو
- عبوة من عجينة الجلاش الجاهزة.
- قالب زبدة أو 200 غرام من السمنة.
- كوبين من القطر.
- ملعقتين من النشاء.
- ظرف فانيليا.
- علبة قشطة للحشو.
خطوات تحضير الجلاش الحلو
- في البداية نقوم بدهن ورق الجلاش بالزبدة أو بالسمن.
- نقوم بثني ورق الجلاش إلى طبقيتن، و نقوم بوضع القشطة على الورق مع ترك الجوانب فارغة، ثم نقوم بلفها بشكل رولات.
- و نستمر بتكرار هذه العملية حتى ننتهي من كمية الورق الموجودة لدينا.
- ثم بعد ذلك ندهن صينية الفرن بالزبدة أو بالسمن، و نقوم بصف الرولات فيها مع ترك فراغات بينهم.
- ثم نحضر الفرن على درجة حرارة 180، و نضع الصينية بالفرن حتى تنضج و يحمر وجه الرولات.
نخرج الصينية من الفرن و نسكب عليها القطر، و تقدميها للطعام و بالهناء و الشفاء.