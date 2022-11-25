انت الان تتابع خبر طريقة عمل الجلاش الحلو.. وصفة جديدة و هتعجب الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعد الجلاش الحلو من ألذ و أشهى أنواع الحلويات العربية، حيث تشتهر بلادنا العربية بالأصناف المميزة من الحلويات التي يلا تعد و لا تحصى، و الجلاش الحلو أحدها و يمكن تحضيره بالكثير من الحشوات، و يمكنك تحضير بالمنزل بخطوات سهلة و بسيطة و اقتضادية دون الحاجة لشرائه جاهزاً، و تقدميه لعائلتك و ضيوفك ليستمتعوا بمذاقه.

طريقة عمل الجلاش الحلو

يحتاج 40 دقيقة تقريباً.

تكفي من 4 إلى 6 اشخاص

و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة لإعداده، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الجلاش الحلو. مكونات تحضير الجلاش الحلو

عبوة من عجينة الجلاش الجاهزة.

قالب زبدة أو 200 غرام من السمنة.

كوبين من القطر.

ملعقتين من النشاء.

ظرف فانيليا.

علبة قشطة للحشو.

خطوات تحضير الجلاش الحلو

في البداية نقوم بدهن ورق الجلاش بالزبدة أو بالسمن. نقوم بثني ورق الجلاش إلى طبقيتن، و نقوم بوضع القشطة على الورق مع ترك الجوانب فارغة، ثم نقوم بلفها بشكل رولات. و نستمر بتكرار هذه العملية حتى ننتهي من كمية الورق الموجودة لدينا. ثم بعد ذلك ندهن صينية الفرن بالزبدة أو بالسمن، و نقوم بصف الرولات فيها مع ترك فراغات بينهم. ثم نحضر الفرن على درجة حرارة 180، و نضع الصينية بالفرن حتى تنضج و يحمر وجه الرولات.

نخرج الصينية من الفرن و نسكب عليها القطر، و تقدميها للطعام و بالهناء و الشفاء.