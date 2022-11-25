منوعات عامة

طريقة عمل الجلاش الحلو.. وصفة جديدة و هتعجب الكل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر طريقة عمل الجلاش الحلو.. وصفة جديدة و هتعجب الكل والان مع التفاصيل
 

رياض - احمد صلاح - يعد الجلاش الحلو من ألذ و أشهى أنواع الحلويات العربية، حيث تشتهر بلادنا العربية بالأصناف المميزة من الحلويات التي يلا تعد و لا تحصى، و الجلاش الحلو أحدها و يمكن تحضيره بالكثير من الحشوات، و يمكنك تحضير بالمنزل بخطوات سهلة و بسيطة و اقتضادية دون الحاجة لشرائه جاهزاً، و تقدميه لعائلتك و ضيوفك ليستمتعوا بمذاقه.

طريقة عمل الجلاش الحلو

  • يحتاج 40 دقيقة تقريباً.
  • تكفي من 4 إلى 6 اشخاص
  • و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة لإعداده، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الجلاش الحلو.

    مكونات تحضير الجلاش الحلو

  • عبوة من عجينة الجلاش الجاهزة.
  • قالب زبدة أو 200 غرام من السمنة.
  • كوبين من القطر.
  • ملعقتين من النشاء.
  • ظرف فانيليا.
  • علبة قشطة للحشو.

خطوات تحضير الجلاش الحلو

  1. في البداية نقوم بدهن ورق الجلاش بالزبدة أو بالسمن.
  2. نقوم بثني ورق الجلاش إلى طبقيتن، و نقوم بوضع القشطة على الورق مع ترك الجوانب فارغة، ثم نقوم بلفها بشكل رولات.
  3. و نستمر بتكرار هذه العملية حتى ننتهي من كمية الورق الموجودة لدينا.
  4. ثم بعد ذلك ندهن صينية الفرن بالزبدة أو بالسمن، و نقوم بصف الرولات فيها مع ترك فراغات بينهم.
  5. ثم نحضر الفرن على درجة حرارة 180، و نضع الصينية بالفرن حتى تنضج و يحمر وجه الرولات.

نخرج الصينية من الفرن و نسكب عليها القطر، و تقدميها للطعام و بالهناء و الشفاء.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا