انت الان تتابع خبر طريقة عمل صوص الشيكولاتة.. هاتي مكونين بس و هتاخدي أجمل طعم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد صوص الشوكولاتة من ألذ أنواع الصوص لتزيين الحلويات و الكيك و هو المفضل لدى الكثير من الناس، و يمكنك إعداده بالمنزل من دون الحاجة لشرائه من المحلات جاهزاً، و بطريقة سهلة و اقتصادية و خطوات بسيطة، يمكنك تحضيره لتزيني فيه الكيكات، و تستمتعي بمذاقه اللذيذ و الشهي.
طريقة عمل صوص الشيكولاتة
- حوالي ال30 دقيقة.
- يكفي من 6 إلى 8 أشخاص.و بعد ان تعرفنا على الكمية و المدة اللازمة لتحضير صوص الشيكولاتة سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضيره.
مكونات تحضير صوص الشيكولاتة
- 10 ملاعق بودرة كاكاو.
- 4 ملاعق من حليب البودرة.
- ملعقتان من القهوة.
- نصف قالب من الزبدة.
- 4 ملاعق من السكر المطحون.
- نصف كوب من الماء.
- ظرف فانيليا.
خطوات تحضير صوص الشيكولاتة
- في البداية، في وعاء نقوم بخلط الكاكاو مع الحليب و السكر و القهوة و الفانيليا.
- ثم بعد ذلك نضيف الماء و بهدوء فوقهم و نقوم بخلطهم بشكل جيد حتى تتمازج المكونات.
- ثم بعد ذلك نقوم بتذويب الزبدة، و نضيف فوقها المزيج الذي أعددناه، و نحركهم جيداً حتى يصبح مزيج كريمي.
بذلك نكون قد حصلنا على صوص الشيكولاتة اللميز بمذاقه اللذيذ، و بإمكانك التزيين فيه للحلويات و الكيكات التي تحضريها بالمنزل و تقدميها لضيوفك و عائلتك و يستمتعوا بمذاقها الشهي، و بالهناء و العافية.