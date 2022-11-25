انت الان تتابع خبر طريقة عمل صوص الشيكولاتة.. هاتي مكونين بس و هتاخدي أجمل طعم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعد صوص الشوكولاتة من ألذ أنواع الصوص لتزيين الحلويات و الكيك و هو المفضل لدى الكثير من الناس، و يمكنك إعداده بالمنزل من دون الحاجة لشرائه من المحلات جاهزاً، و بطريقة سهلة و اقتصادية و خطوات بسيطة، يمكنك تحضيره لتزيني فيه الكيكات، و تستمتعي بمذاقه اللذيذ و الشهي.

طريقة عمل صوص الشيكولاتة

حوالي ال30 دقيقة.

يكفي من 6 إلى 8 أشخاص.و بعد ان تعرفنا على الكمية و المدة اللازمة لتحضير صوص الشيكولاتة سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضيره. مكونات تحضير صوص الشيكولاتة

10 ملاعق بودرة كاكاو.

4 ملاعق من حليب البودرة.

ملعقتان من القهوة.

نصف قالب من الزبدة.

4 ملاعق من السكر المطحون.

نصف كوب من الماء.

ظرف فانيليا.

خطوات تحضير صوص الشيكولاتة

في البداية، في وعاء نقوم بخلط الكاكاو مع الحليب و السكر و القهوة و الفانيليا. ثم بعد ذلك نضيف الماء و بهدوء فوقهم و نقوم بخلطهم بشكل جيد حتى تتمازج المكونات. ثم بعد ذلك نقوم بتذويب الزبدة، و نضيف فوقها المزيج الذي أعددناه، و نحركهم جيداً حتى يصبح مزيج كريمي.

بذلك نكون قد حصلنا على صوص الشيكولاتة اللميز بمذاقه اللذيذ، و بإمكانك التزيين فيه للحلويات و الكيكات التي تحضريها بالمنزل و تقدميها لضيوفك و عائلتك و يستمتعوا بمذاقها الشهي، و بالهناء و العافية.