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طريقة عمل الكاتشب.. خليكي موفرة و حضريه في البيت

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رياض - احمد صلاح - يعد الكاتشب من أكثر الصوصات التي نستخدمها في الطعام و الوجبات السريعة خاصة، و هو من ألذ الصوصات و أشهاها بجانب البطاطس و البرجر و البيتزا…إلخ، و يمكنك إعداده بالمنزل بطريقة سهلة و بسيطة و اقتصادية أيضاً، لتقدميه لعائلتك بجانب وجبات الطعام التي تناسبه، دون الحاجة لشرائه من المحلات جاهزاً.

طريقة عمل الكاتشب

  • حوالي ال30 دقيقة.
  • يكفي من 4 إلى 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الكاتشب.

    مكونات تحضير الكاتشب

  • كيلو طماطم.
  • حبتين بصل مبشور.
  • 6 فصوص ثوم مفروم.
  • ملعقة من الخل.
  • 3 ملاعق من السكر.
  • ملعقتين من النشاء.
  • ملعقة من الملح.

خطوات تحضير الكاتشب

  1. في وعاء على النار، نضع عصير الطماطم مع البصل و الثوم على نار هادئة نحركهم، و نترك المزيج حتى يغلي.
  2. ثم نزيد عليهم الملح و السكر و الخل، و نحركهم بشكل جيد و نتركهم على النار.
  3. بعد ذلك، نذوب النشاء بالماء، و نضيفه على المزيج، مع التحريك المستمر.
  4. نرفع الوعاء عن النار، و نتركه حتى يبرد مع التحريك المستمر.
  5. و بعد أن يبرد، نقوم بخلط المزيج عللى الخلاط حتى نحصل عليه و كأنه كاتشب جاهز.

و بذلك أصبح صوص الكاتشب جاهز لتقدميه لعائلتك بجانب وجبة طعامهم ليستمتعوا بمذاقه الشهي و اللذيذ.

 
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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