طريقة عمل الكاتشب.. خليكي موفرة و حضريه في البيت

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طريقة عمل الكاتشب

حوالي ال30 دقيقة.

يكفي من 4 إلى 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الكاتشب. مكونات تحضير الكاتشب

كيلو طماطم.

حبتين بصل مبشور.

6 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة من الخل.

3 ملاعق من السكر.

ملعقتين من النشاء.

ملعقة من الملح.

خطوات تحضير الكاتشب

في وعاء على النار، نضع عصير الطماطم مع البصل و الثوم على نار هادئة نحركهم، و نترك المزيج حتى يغلي. ثم نزيد عليهم الملح و السكر و الخل، و نحركهم بشكل جيد و نتركهم على النار. بعد ذلك، نذوب النشاء بالماء، و نضيفه على المزيج، مع التحريك المستمر. نرفع الوعاء عن النار، و نتركه حتى يبرد مع التحريك المستمر. و بعد أن يبرد، نقوم بخلط المزيج عللى الخلاط حتى نحصل عليه و كأنه كاتشب جاهز.

رياض - احمد صلاح - يعد الكاتشب من أكثر الصوصات التي نستخدمها في الطعام و الوجبات السريعة خاصة، و هو من ألذ الصوصات و أشهاها بجانب البطاطس و البرجر و البيتزا…إلخ، و يمكنك إعداده بالمنزل بطريقة سهلة و بسيطة و اقتصادية أيضاً، لتقدميه لعائلتك بجانب وجبات الطعام التي تناسبه، دون الحاجة لشرائه من المحلات جاهزاً.

و بذلك أصبح صوص الكاتشب جاهز لتقدميه لعائلتك بجانب وجبة طعامهم ليستمتعوا بمذاقه الشهي و اللذيذ.