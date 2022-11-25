انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكاتشب.. خليكي موفرة و حضريه في البيت والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد الكاتشب من أكثر الصوصات التي نستخدمها في الطعام و الوجبات السريعة خاصة، و هو من ألذ الصوصات و أشهاها بجانب البطاطس و البرجر و البيتزا…إلخ، و يمكنك إعداده بالمنزل بطريقة سهلة و بسيطة و اقتصادية أيضاً، لتقدميه لعائلتك بجانب وجبات الطعام التي تناسبه، دون الحاجة لشرائه من المحلات جاهزاً.
طريقة عمل الكاتشب
- حوالي ال30 دقيقة.
- يكفي من 4 إلى 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الكاتشب.
مكونات تحضير الكاتشب
- كيلو طماطم.
- حبتين بصل مبشور.
- 6 فصوص ثوم مفروم.
- ملعقة من الخل.
- 3 ملاعق من السكر.
- ملعقتين من النشاء.
- ملعقة من الملح.
خطوات تحضير الكاتشب
- في وعاء على النار، نضع عصير الطماطم مع البصل و الثوم على نار هادئة نحركهم، و نترك المزيج حتى يغلي.
- ثم نزيد عليهم الملح و السكر و الخل، و نحركهم بشكل جيد و نتركهم على النار.
- بعد ذلك، نذوب النشاء بالماء، و نضيفه على المزيج، مع التحريك المستمر.
- نرفع الوعاء عن النار، و نتركه حتى يبرد مع التحريك المستمر.
- و بعد أن يبرد، نقوم بخلط المزيج عللى الخلاط حتى نحصل عليه و كأنه كاتشب جاهز.
و بذلك أصبح صوص الكاتشب جاهز لتقدميه لعائلتك بجانب وجبة طعامهم ليستمتعوا بمذاقه الشهي و اللذيذ.