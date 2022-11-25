انت الان تتابع خبر طريقة عمل الجمبري بالبشاميل والجبنة الشيدر.. غداء لذيذ وسريع حضريه بسرعة معانا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد طريقة عمل الجمبري بالبشاميل والجبنة الشيدر من أكثر الوصفات المميزة التي تساعد كثيراً في بناء الجسم بشكل كبير، وهي من أكثر الاكلات التي توضع على المائدة وتحب أن يتناولها الكبار والصغار.

مكونات طاجن الجمبري بالبشاميل بالجبنة الشيدر