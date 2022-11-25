انت الان تتابع خبر طريقة عمل الجمبري بالبشاميل والجبنة الشيدر.. غداء لذيذ وسريع حضريه بسرعة معانا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد طريقة عمل الجمبري بالبشاميل والجبنة الشيدر من أكثر الوصفات المميزة التي تساعد كثيراً في بناء الجسم بشكل كبير، وهي من أكثر الاكلات التي توضع على المائدة وتحب أن يتناولها الكبار والصغار.
مكونات طاجن الجمبري بالبشاميل بالجبنة الشيدر
- اثنان كوب جبنة شيدر مبشورة.
- أربع فصوص من الثوم المفروم.
- واحد كيلو جمبري.
- بصلة.
- ملح.
- كمون.
- عصير ليمون.
- ثلاث ملاعق دقيق.
- أكواب لبن.
- فلفل أسود مطحون.
- فلفل حار اختياري.
- فلفل رومي.
خطوات عمل الجمبري بالبشاميل والجبنة الشيدر
- قومي بإحضار وعاء وضعيه على النار وفيه القليل البصل المفروم إلى أن يصفر لونه.
- وضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة وضيفي عليه الفلفل وقلبي جيداً.
- وضعي عليه الجمبري وقلبي كل المكونات لمدة خمس دقائق إلى أن يتغير لونه.
- ضيفي الملح والكمون والليموت.
- وبعدها حضري طاسة وقومي بوضع القليل من الزيت والدقيق إلي أن يصبح لونه ذهبي فاتح.
- وضيفي الحليب الملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيداً بالمضرب اليدوي.
- واتركيه إل أن يغلي واغلقي النار بشكل مباشر.
- وضعيه في البيركس أو الصينة الخاصة بالفرن.
- وضيفي ملعقة من صوص البشاميل وتدهن الصينة بالبشاميل.
- وضيفي خليط الجمبري ورشة من الجبنة.
- وبعدها ضيفي بشاميل من جديدز
- وضيفي بإضافة جبنة مرة أخرى على الوجه، وقومي بادخاله الفرن الساخن إلي يحصل الوجه على اللون الذهبي.