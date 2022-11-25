انت الان تتابع خبر دعاء يوم الجمعة المستجاب.. اغتنموا الفرصة ورددوا اللهم اصلح لي ديني هو عصمة امري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر دعاء يوم الجمعة المستجاب من أبرز الأشياء التي يكثر البحث عنها من قبل جميع المسلمين خاصة في أوقات الاستجابة وهي بعد أذان العصر إلى أذان المغرب، وتعتبر من أكثر الفرص المميزة التي لابد أن يستغلها الجميع والإكثار من الدعاء يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالي.

اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذى لا يرام واحفظه بعزك الذى لا يضام، وارحمه بقدرتك اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعزه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهم أرحم من اشتقت لهُ شوقاً لا يعلمه سواك ومن حن القلب لصوته ورؤيته.

اللهم في يوم الجمعة أرحمه وأغفر له وأجعل الجنة داره وقراره و دعاء يوم الجمعة للمريض إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين وفي يوم الجمعة اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة أرحم من مات منا ومن عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم، وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون نسألك يا رحمن يا كريم ان ترحم عبدك وتنير قبرة وان ترزقه جنة فردوس لا نهاية لها، وأن ترزقنا رؤياه في الاخرة منعّماً في جنتك يا كريم.

دعاء للأب المتوفي يوم الجمعة

“اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم”.

“اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم”.

“اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من غابوا غيابا أبديا؛ اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون”.

“اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا”.

دعاء يوم الجمعة للأم المتوفية

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن ترحم أمي رحمة واسعة يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن ترحم أمي فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت، واسألك يارب في يوم الجمعة أن تغفر لها وتنزل الضياء على قبرها النور والفسحة والضياء.

اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها.

اللهم أبدلها دار خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها وذرية خير من ذريتها. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها.

دعاء يوم الجمعة للأبناء

اللّهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا.

اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابا في الجنّةِ لا‌ يُسَد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلي لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.