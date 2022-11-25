انت الان تتابع خبر توقعات الناقة كاميلا.. نجحت بنسبة 100% مع مونديال قطر 2022 اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توجد حالياً منافسة شرسة بين المنتخبات في بطولة كأس العالم، وبعيداً عن كل ذلك يحدث حالياً حالة من الصراع من نوع آخر، وهو الذي أصبح يلفت أنظار كل عشاق الساحرة المستديرة، وهو الخاص بتوقعات نتائج المباريات وهي التي يتتبأ بها الكثير من الحيوانات.

توقعات الناقة كاميلا لكأس العالم 2022

وأصبحت توقعات الحيوانات لنتائج المباريات من الظواهر المتكررة طوال تاريخ بطولة كأس العالم، وهذا منذ ظهور “الإخطبوط بول”، وهو الأشهر في العالم اثناء مونديال 2010، وتوقع أيضاً فوز إسبانيا بلقب المونديال للمرة الأولى في تاريخها وهذا ما حدث بشكل فعلي.

وجاءت التوقعات الخاصة بالناقة كاميلا التي خطفت الأنظار حول المونديال منذ انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهذا في يوم 20 نوفمبر الجاري وينتهي يوم 18 ديسمبر القادم، وتوقعت الناقة الشهيرة بكاميلا التي فازت في مباراة الافتتاح بين كلاً من قطر والإكوادور، وهي التي تنبأت بخسارة قطر وهذا ما حدث بشكل فعلي، وهذا ما جعل العالم بأكمله يلفت حولها.