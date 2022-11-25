انت الان تتابع خبر عروس المنصورة الحامل ..بالصور نكشف تفاصيل مثيرة حول الفيديو الذي أشعل السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت كلمات “عروس المنصورة الحامل” محركات البحث الشهير جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بعدما قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بتداول فيديو عروس حامل في محافظة الدقهلية.وظهر في فيديو عروس المنصورة الحامل زوجة ترتدي أبيض مزين بشرائط باللون الأزرق الفاتح والوردي وبجورها زوجها ترتدي جاكت من اللون الرمادي وقميص من البينك ويسيران معاً الممر المخصص للعروس بينما يصطف الحضور على الجانبين.

في هذا السياق أن عدد من المقربين من العريس مجدي محمود، وزوجته آية، أن هذا الحفل جاء بعد أن تمكنا من معرفة نوع الجنين، وأنها قامت بتقليد الطريقة الأوروبية في الكشف عن نوع الجنين.