منوعات عامة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة كأس العالم.. الحق ضبطها على جهازك واتفرج عليها

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تردد قناة بين سبورت المفتوحة كأس العالم.. الحق ضبطها على جهازك واتفرج عليها والان مع التفاصيل
 

رياض - احمد صلاح - تستقبل حالياً دولة قطر على أرضها جميع الفعاليات الخاصة بجميع مباريات كأس العالم 2022 انطلق فعلياً قبل 4 أيام، ولذلك بدأ الجميع يبجثون عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة كأس العالم، وهي التي تبث كل المباريات القوية بين جميع الفرق الرياضية المميزة.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

وتعنر قناة بين سبورت المفتوحة على تقل 4 مباريات فقط في الدور الـ 16، ويكون هذا بجانب الكثير من المباريات الأخرى للعديد من الفرق الرياضية الهامة في جميع الأوقات، وهي تبث المبارات الهائية في الدور الـ 16 من ديسمبر.

تردد قناة بين سبورت 1 : 11054

القمر الصناعي على قناة بين سبورت 1: نايل سات

الاستقطاب قناة بين سبورت 1: أفقي

معدل الترميز قناة بين سبورت 1 : 27500

معامل تصحيح الخطأ قناة بين سبورت 1 : 3/4

قناة bein Sports HD 1 على عرب سات

التردد قناة بين سبورت 1 : 12245

القمر الصناعي قناة بين سبورت 1 : عرب سات

الاستقطاب قناة بين سبورت 1 : رأسي

معدل الترميز قناة بين سبورت 1 : 27500

معامل تصحيح الخطأ في قناة بين سبورت 1 : 3/4

المباريات المنقولة مجانًا على قتاة بي ان سبورات بي إن سبورت

بلجيكا X كندا – يوم الأربعاء 23-11-2022، 09.00 م

البرازيل X صربيا –يوم الخميس 24-11-2022، 09.00 م

انجلترا X أمريكا – يوم الجمعة 25-11-2022، 09.00 م
فرنسا X الدنمارك – يوم السبت 26-11-2022، 06.00 م
الأرجنتين X المكسيك –يوم السبت 26-11-2022، 09.00 م

بلجيكا X المغرب – الأحد 27-11-2022، 03.00 م

أسبانيا X ألمانيا – الأحد 27-11-2022، 09.00 م

البرتغال X الأوروجواي – الإثنين 28-11-2022، 09.00 م

ويلز X انجلترا – الثلاثاء 29-11-2022، 09.00 م

تونس X فرنسا – الأربعاء 30-11-2022، 05.00 م
بولندا X الأرجنتين – الأربعاء 30-11-2022، 09.00 م

 

اليابان X أسبانيا – يوم الخميس 1-12-2022، 06.00 م
كوستاريكا X ألمانيا – يوم الخميس 1-12-2022، 09.00 م
الكا

ميرون X البرازيل – الجمعة2-12-2022، 09.00

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا