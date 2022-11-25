تردد قناة بين سبورت المفتوحة كأس العالم.. الحق ضبطها على جهازك واتفرج عليها

رياض - احمد صلاح - تستقبل حالياً دولة قطر على أرضها جميع الفعاليات الخاصة بجميع مباريات كأس العالم 2022 انطلق فعلياً قبل 4 أيام، ولذلك بدأ الجميع يبجثون عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة كأس العالم، وهي التي تبث كل المباريات القوية بين جميع الفرق الرياضية المميزة.
تردد قناة بين سبورت المفتوحة
تردد قناة بين سبورت 1 : 11054
القمر الصناعي على قناة بين سبورت 1: نايل سات
الاستقطاب قناة بين سبورت 1: أفقي
معدل الترميز قناة بين سبورت 1 : 27500
معامل تصحيح الخطأ قناة بين سبورت 1 : 3/4
قناة bein Sports HD 1 على عرب سات
التردد قناة بين سبورت 1 : 12245
القمر الصناعي قناة بين سبورت 1 : عرب سات
الاستقطاب قناة بين سبورت 1 : رأسي
معدل الترميز قناة بين سبورت 1 : 27500
معامل تصحيح الخطأ في قناة بين سبورت 1 : 3/4
المباريات المنقولة مجانًا على قتاة بي ان سبورات بي إن سبورت
بلجيكا X كندا – يوم الأربعاء 23-11-2022، 09.00 م
البرازيل X صربيا –يوم الخميس 24-11-2022، 09.00 م
انجلترا X أمريكا – يوم الجمعة 25-11-2022، 09.00 م
فرنسا X الدنمارك – يوم السبت 26-11-2022، 06.00 م
الأرجنتين X المكسيك –يوم السبت 26-11-2022، 09.00 م
بلجيكا X المغرب – الأحد 27-11-2022، 03.00 م
أسبانيا X ألمانيا – الأحد 27-11-2022، 09.00 م
البرتغال X الأوروجواي – الإثنين 28-11-2022، 09.00 م
ويلز X انجلترا – الثلاثاء 29-11-2022، 09.00 م
تونس X فرنسا – الأربعاء 30-11-2022، 05.00 م
بولندا X الأرجنتين – الأربعاء 30-11-2022، 09.00 م
اليابان X أسبانيا – يوم الخميس 1-12-2022، 06.00 م
كوستاريكا X ألمانيا – يوم الخميس 1-12-2022، 09.00 م
الكا
ميرون X البرازيل – الجمعة2-12-2022، 09.00