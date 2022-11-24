انت الان تتابع خبر عروض كارفور اليوم .. تخفيضات تصل إلي 50% يا ست البيت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الدقائق الماضية، عن طريق استخدام المحرك جوجل لمعرفة عروض كارفور اليوم التي قامت بالإعلان عنها خلال شهر فبراير الجاري.ويتميز شهر فبراير بالكثير من الخصومات والعروض التي تقوم الكثير من الشركات والمحلات التجارية والمركات الكبيرة بالإعلان عنها فيما يطلق عليها “البلاك فرايدي 2022” بما في ذلك عروض كارفور اليوم التي تصل إلي 50% على أجهزة كهربائية ومنتجات مختلفة والتي سوف تستمر حتي 4 ديسمبر 2022

عروض كارفور اليوم:

الشاشات (تنوشيبا – ال جي – شارب).

الغسالات الكهربائية والميكرويف.

اجهزة التلفونات الذكية والتابلت (سامسونج – جالاكسي – نوكيا).

لابتوب (اتش بي – لينوفو ).

طابعات حديثة بخصومات تصل الى 20 %.

خصومات كبيرة على البوتجازات والتلاجات.

اطقم الطهي بعدد قطع تصل الى 23 قطعة.

اطقم مجات واكواب زجاج والاطباق.

بالاضافة لعروض على فلاتر مياه ولمبات موفرة ليد.