انت الان تتابع خبر طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.. هتبقى معاكي زي الجاهزة و أجمل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشرقية الشهية و اللذيذة، و التي ممكن ان تعديها بمنزلك بطريقة مميزة و اقتصادية، لتستمع عائلتك و ضيوفك بمذاقها، و إليكِ في هذا المقال طريقة إعدادها بخطوات سهلة و بسيطة، دون الحاجة لطلبها من المطاعم و المحلات و هي جاهزة.
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
- حوالي ال40 دقيقة.
- تكفي من 4 إلى 6 اشخاصو بعد أن تعرفنا على الكمية و المدة اللازمة لإعداد البسبوسة بالقشطة، سننتقل الآن لنتعرف على مكوناتها و خطوات تحضيرها.
مكونات تحضير البسبوسة بالقشطة
- نصف كيلو سميد خشن.
- كوب سكر.
- كوب جوز الهند.
- كوب لبن.
- بيضة واحدة.
- نصف قالب زبدة.
- ظرف بيكنج باودر.
- كوب حليب.
- ظرف فانيليا.
- 3 ملاعق نشاء.
- كوب قطر.
- كوب قشطة.
- ملعقة فستق حلبي.
خطوات تحضير البسبوسة بالقشطة
- بداية، نهيأ الفرن على درجة حرارة 180.
- في وعاء نضع السكر و الزبدة و السميد و جوز الهند و البيض و البيكنج باودر و الفانيليا و اللبن، و نقوم بتقليب المكونات حتى نحصل على مزيج.
- للحشو: نضع الحليب و النشا في وعاء و نذوب النشا فيه، و نضعه على نار هادئة و نحركه و بعدها نضع فوقه القشطة و الفانيليا.
- ندهن صينية الفرن بالزبدة، و نأخذ نصف مزيج البسبوسة و نقوم بمده بالصينية، ثم نضع الحشو و بعد ذلك نمد باقي مزيج البسبوسة فوق الحشوة.
- بعد ذلك نضع الصينية بالفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج، ثم نخرجها و نضع فوقها القطر.
أصبحت البسبوسة جاهزة لتقدميها للطعام، و نزينها بالفستق الحلبي، و بالهناء و العافية.