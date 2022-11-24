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طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.. هتبقى معاكي زي الجاهزة و أجمل

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رياض - احمد صلاح - تعد البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشرقية الشهية و اللذيذة، و التي ممكن ان تعديها بمنزلك بطريقة مميزة و اقتصادية، لتستمع عائلتك و ضيوفك بمذاقها، و إليكِ في هذا المقال طريقة إعدادها بخطوات سهلة و بسيطة، دون الحاجة لطلبها من المطاعم و المحلات و هي جاهزة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

  • حوالي ال40 دقيقة.
  • تكفي من 4 إلى 6 اشخاصو بعد أن تعرفنا على الكمية و المدة اللازمة لإعداد البسبوسة بالقشطة، سننتقل الآن لنتعرف على مكوناتها و خطوات تحضيرها.

    مكونات تحضير البسبوسة بالقشطة

  • نصف كيلو سميد خشن.
  • كوب سكر.
  • كوب جوز الهند.
  • كوب لبن.
  • بيضة واحدة.
  • نصف قالب زبدة.
  • ظرف بيكنج باودر.
  • كوب حليب.
  • ظرف فانيليا.
  • 3 ملاعق نشاء.
  • كوب قطر.
  • كوب قشطة.
  • ملعقة فستق حلبي.

خطوات تحضير البسبوسة بالقشطة

  1. بداية، نهيأ الفرن على درجة حرارة 180.
  2. في وعاء نضع السكر و الزبدة و السميد و جوز الهند و البيض و البيكنج باودر و الفانيليا و اللبن، و نقوم بتقليب المكونات حتى نحصل على مزيج.
  3. للحشو: نضع الحليب و النشا في وعاء  و نذوب النشا فيه، و نضعه على نار هادئة و نحركه و بعدها نضع فوقه القشطة و الفانيليا.
  4. ندهن صينية الفرن بالزبدة، و نأخذ نصف مزيج البسبوسة و نقوم بمده بالصينية، ثم نضع الحشو و بعد ذلك نمد باقي مزيج البسبوسة فوق الحشوة.
  5. بعد ذلك نضع الصينية بالفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج، ثم نخرجها و نضع فوقها القطر.

أصبحت البسبوسة جاهزة لتقدميها للطعام، و نزينها بالفستق الحلبي، و بالهناء و العافية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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