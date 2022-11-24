انت الان تتابع خبر طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.. هتبقى معاكي زي الجاهزة و أجمل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشرقية الشهية و اللذيذة، و التي ممكن ان تعديها بمنزلك بطريقة مميزة و اقتصادية، لتستمع عائلتك و ضيوفك بمذاقها، و إليكِ في هذا المقال طريقة إعدادها بخطوات سهلة و بسيطة، دون الحاجة لطلبها من المطاعم و المحلات و هي جاهزة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

حوالي ال40 دقيقة.

تكفي من 4 إلى 6 اشخاصو بعد أن تعرفنا على الكمية و المدة اللازمة لإعداد البسبوسة بالقشطة، سننتقل الآن لنتعرف على مكوناتها و خطوات تحضيرها. مكونات تحضير البسبوسة بالقشطة

نصف كيلو سميد خشن.

كوب سكر.

كوب جوز الهند.

كوب لبن.

بيضة واحدة.

نصف قالب زبدة.

ظرف بيكنج باودر.

كوب حليب.

ظرف فانيليا.

3 ملاعق نشاء.

كوب قطر.

كوب قشطة.

ملعقة فستق حلبي.

خطوات تحضير البسبوسة بالقشطة

بداية، نهيأ الفرن على درجة حرارة 180. في وعاء نضع السكر و الزبدة و السميد و جوز الهند و البيض و البيكنج باودر و الفانيليا و اللبن، و نقوم بتقليب المكونات حتى نحصل على مزيج. للحشو: نضع الحليب و النشا في وعاء و نذوب النشا فيه، و نضعه على نار هادئة و نحركه و بعدها نضع فوقه القشطة و الفانيليا. ندهن صينية الفرن بالزبدة، و نأخذ نصف مزيج البسبوسة و نقوم بمده بالصينية، ثم نضع الحشو و بعد ذلك نمد باقي مزيج البسبوسة فوق الحشوة. بعد ذلك نضع الصينية بالفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج، ثم نخرجها و نضع فوقها القطر.

أصبحت البسبوسة جاهزة لتقدميها للطعام، و نزينها بالفستق الحلبي، و بالهناء و العافية.