انت الان تتابع خبر طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة.. اعتمديها و انسي كل الوصفات التانية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد الرقاق باللحمة المفرومة من الأصناف الرئيسية في المناسبات و الأفراح المصرية، و يمكنك الآن إعدادها بالمنزل بطريقة سهلة و اقتصادية و خطوات بسيطة، لتقدميها لعائلتك كصنف رئيسي على وجبة الغداء ليستمتعوا بمذاقها الشهي، و إليكِ في هذا المقال مكونات و خطوات تحضيرها.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

حوالي ال45 دقيقة.

تكفي من 6 إلى 8 اشخاص.و بعد ان تعرفنا على الكمية و المدة اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الرقاق باللحمة المفرومة. مكونات تحضير الرقاق باللحمة المفرومة

نصف كيلو من الرقاق.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 كوب من مرقة الدجاج.

حبة بصل مفروم.

حبة فليفلة خضراء مفرومة.

نصف قالب زبدة نقوم بتذويبها.

ملعقتان من الزيت.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل.

خطوات تحضير الرقاق باللحمة المفرومة

في وعاء على النار، نقوم بتحمية الزيت و نضيف فوقه البصل و نقوم بتقليبه حتى يذبل، ثم نضيف الفليفلة الخضراء و نقلبها لدقائق. بعد ذلك، نضيف اللحمة و نرش عليها الملح و الفلفل و نقلبهم. نترك الوعاء على النار و على نار هادئة، حتى تستوي اللحمة و نحركها بين الحين و الآخر. نحضر الفرن على درجة حرارة 180، و بهذه الأثناء ندهن صينية الفرن بالزبدة. ثم نغمس الرقاق بمرقة الدجاج، و نضعها في الصينية. ندهن الرقاق من الأعلى بالزبدة، و نكرر العملية حتى نصف كمية الرقاق. ثم نضع طبقة اللحمة فوق طبقة الرقاق، و نقوم بتغميس باقي الرقاق، و وضعه فوق طبقة اللحمة، ثم ندهن وجهه بالزبدة. نقطع الر قاق إلى مكعبات أو مثلثات، و نضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.

أصبحت وجبة الرقاق باللحمة المفرومة جاهزة للطعام، و بالهناء و الشفاء.