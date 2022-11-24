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طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة.. اعتمديها و انسي كل الوصفات التانية

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رياض - احمد صلاح - تعد الرقاق باللحمة المفرومة من الأصناف الرئيسية في المناسبات و الأفراح المصرية، و يمكنك الآن إعدادها بالمنزل بطريقة سهلة و اقتصادية و خطوات بسيطة، لتقدميها لعائلتك كصنف رئيسي على وجبة الغداء ليستمتعوا بمذاقها الشهي، و إليكِ في هذا المقال مكونات و خطوات تحضيرها.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

  • حوالي ال45 دقيقة.
  • تكفي من 6 إلى 8 اشخاص.و بعد ان تعرفنا على الكمية و المدة اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الرقاق باللحمة المفرومة.

    مكونات تحضير الرقاق باللحمة المفرومة

  • نصف كيلو من الرقاق.
  • نصف كيلو من اللحم المفروم.
  • 2 كوب من مرقة الدجاج.
  • حبة بصل مفروم.
  • حبة فليفلة خضراء مفرومة.
  • نصف قالب زبدة نقوم بتذويبها.
  • ملعقتان من الزيت.
  • ملعقة ملح.
  • ملعقة فلفل.

خطوات تحضير الرقاق باللحمة المفرومة

  1. في وعاء على النار، نقوم بتحمية الزيت و نضيف فوقه البصل و نقوم بتقليبه حتى يذبل، ثم نضيف الفليفلة الخضراء و نقلبها لدقائق.
  2. بعد ذلك، نضيف اللحمة و نرش عليها الملح و الفلفل و نقلبهم.
  3. نترك الوعاء على النار و على نار هادئة، حتى تستوي اللحمة و نحركها بين الحين و الآخر.
  4. نحضر الفرن على درجة حرارة 180، و بهذه الأثناء ندهن صينية الفرن بالزبدة.
  5. ثم نغمس الرقاق بمرقة الدجاج، و نضعها في الصينية.
  6. ندهن الرقاق من الأعلى بالزبدة، و نكرر العملية حتى نصف كمية الرقاق.
  7. ثم نضع طبقة اللحمة فوق طبقة الرقاق، و نقوم بتغميس باقي الرقاق، و وضعه فوق طبقة اللحمة، ثم ندهن وجهه بالزبدة.
  8. نقطع الر قاق إلى مكعبات أو مثلثات، و نضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.

أصبحت وجبة الرقاق باللحمة المفرومة جاهزة للطعام، و بالهناء و الشفاء.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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