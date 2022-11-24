انت الان تتابع خبر طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة.. اعتمديها و انسي كل الوصفات التانية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد الرقاق باللحمة المفرومة من الأصناف الرئيسية في المناسبات و الأفراح المصرية، و يمكنك الآن إعدادها بالمنزل بطريقة سهلة و اقتصادية و خطوات بسيطة، لتقدميها لعائلتك كصنف رئيسي على وجبة الغداء ليستمتعوا بمذاقها الشهي، و إليكِ في هذا المقال مكونات و خطوات تحضيرها.
طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة
- حوالي ال45 دقيقة.
- تكفي من 6 إلى 8 اشخاص.و بعد ان تعرفنا على الكمية و المدة اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الرقاق باللحمة المفرومة.
مكونات تحضير الرقاق باللحمة المفرومة
- نصف كيلو من الرقاق.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- 2 كوب من مرقة الدجاج.
- حبة بصل مفروم.
- حبة فليفلة خضراء مفرومة.
- نصف قالب زبدة نقوم بتذويبها.
- ملعقتان من الزيت.
- ملعقة ملح.
- ملعقة فلفل.
خطوات تحضير الرقاق باللحمة المفرومة
- في وعاء على النار، نقوم بتحمية الزيت و نضيف فوقه البصل و نقوم بتقليبه حتى يذبل، ثم نضيف الفليفلة الخضراء و نقلبها لدقائق.
- بعد ذلك، نضيف اللحمة و نرش عليها الملح و الفلفل و نقلبهم.
- نترك الوعاء على النار و على نار هادئة، حتى تستوي اللحمة و نحركها بين الحين و الآخر.
- نحضر الفرن على درجة حرارة 180، و بهذه الأثناء ندهن صينية الفرن بالزبدة.
- ثم نغمس الرقاق بمرقة الدجاج، و نضعها في الصينية.
- ندهن الرقاق من الأعلى بالزبدة، و نكرر العملية حتى نصف كمية الرقاق.
- ثم نضع طبقة اللحمة فوق طبقة الرقاق، و نقوم بتغميس باقي الرقاق، و وضعه فوق طبقة اللحمة، ثم ندهن وجهه بالزبدة.
- نقطع الر قاق إلى مكعبات أو مثلثات، و نضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.
أصبحت وجبة الرقاق باللحمة المفرومة جاهزة للطعام، و بالهناء و الشفاء.