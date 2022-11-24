الإعلان عن وظائف خالية للسيدات بمرتبات تملي الجيوب – التقديم من هنا

اسم الشركة شركة الملاح للهندسة والمقاولاتمقر العمل المعادى – القاهرةالعمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنتان-‎10 سنوات خبرة

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد جدا

السن المطلوب 23 – 35 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

المهام المطلوبة :

تنظيم العمل، وسياسته داخل المكتب.

توزيع المهام على موظفي الدوائر والأقسام المختلفة وفقاً لأوامر المدير.

تحديد مواعيد المقابلات، واجتماعات المدير، وفقاً لجدول أعماله.

ترتيب وتنظيم الملفات، والمستندات المختلفة التي تقوم عليها أعمال الإدارة.

استقبال الرسائل الكتابية، والمكالمات، والفاكسات، ورسائل البريد الإلكترونيّ، وعرضها على المدير في أوقات محددة، والرد عليها.

حضور الاجتماعات للقيام بعرض جدول الأعمال، وتدوين الملاحظات، والنتائج التي توصل إليها الاجتماع؛ لتوفيرها للمدير في الوقت المناسب.

التواصل مع الأقسام المختلفة، والتأكد من تنفيذ القرارات الإداريّة بالشكل المتّفق عليه.

تقديم التقارير الدورية للمدير عن متابعة العمل والعاملين، وخاصة الموظفين الجدد، والتأكد من سير أعمالهم بالطريقة الصحيحة، ومدى فعاليتهم في أداء عملهم.

عرض الاقتراحات والشكاوي المقدمة من الموظفين والدوائر المختلفة على المدير.