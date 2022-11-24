انت الان تتابع خبر أسعار باسكن روبنز.. المنيو الخاص وفروعها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الناس عن أسعار باسكن روبنز رغبة منهم لتناول ما تشتهي أنفسهم من المثلجات، حيث تعتبر باسكن هي سلسلة مطاعم عالمية متخصصة في تقديم الآيس كريم وكيك الآيس كريم وأنواع أخرى كثيرة، ولديها فروع كثيرة ومتعددة موجودة في أكثر من 50 دولة حول العالم، حيث تمتلك أكثر من 7 آلاف فرع في جميع بلاد العالم، ويوجد منها 19 فرع داخل جمهورية مصر العربية، وتقدم أفضل أنواع الآيس كريم بنكهات كثيرة ومتعددة ومتميزة.

أسعار باسكن روبنزوتأتي الأسعار من داخل الفروع ومن داخل فرع القاهرة بالأخص بشكل التالي:

ركن فان سكوب

سعر سينجل سكوب بي ٢٦ جنية.

سعر دابل سكوب بي ٤٦ جنية.

سعر تريبولي سكوب بي ٦٦ جنية.

ركن فاليو سكوب

سعر سينجل فايلوت سكوب بي ٣٨ جنية.

سعر دابل فايلوت سكوب بي ٦٨ جنية.

سعر تريبل فاليو سكوب بي ٩٧ جنية.

ركن اندلج

سعر فادج براونيز ألا مود بي ٦٢ جنية.

سعر فرولة شورت كيك بي ٦١ جنية.

سعر بنانا سبليت بي ٨٣ جنية.

ركن الشيك

سعر شيك صغير بي ٤٨ جنية.

سعر شيك عادى بي ٦٨ جنية.

سعر شيك كبير بي ٧٩ جنية.

ركن شير ذا جوي

سعر كوارث بي ١٨٠ جنية.

سعر بنت بي ٩٦ جنية.

ركن دابل ذا جوي

سعر سينجل صن داي سكوب بي ٣٥ جنية.

سعر دابل صن داي سكوب بي ٥٣ جنية.

سعر موز رويال بي ٥٧ جنية.

ركن التوبينج

سعر فادج شوكولاتة ساخن بي ٦ جنية.

سعر صوص باتر سكوتش ساخن بي ٦ جنية.

سعر سيرب فراولة بي ٦ جنية.

سعر كريمة مخفوقة بي ٦ جنية.

سعر مكسرات بي ٦ جنية.

سعر م أند إم بي ٦ جنية.

سعر أوريو بي ٦ جنية.

سعر جيلي بي ٦ جنية.

ركن كيك آيس كريم

سعر ثلث كيك مستطيلة بي ٢٧٢ جنية.

سعر كيك دائرية صغيرة بي ٢١٩ جنية.

سعر كيك الفانيليا الدائرية بي ٤١٦ جنية.