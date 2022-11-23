انت الان تتابع خبر عاجل.. نتيجة رؤية هلال شهر جمادى الأولى| باقي 120 يومًا على رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت دار الإفتاء المصرية عن عدم رؤية هلال شهر جماد الأول لعام 1444ه‍ وذلك بعد غروب شمس يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر ربيع الآخر لعام 1444ه‍ والموافق لثلاثة وعشرين من شهر نوفمبر الميلادي لعام 2022، وذلك بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المتواجدة في جميع أنحاء الجمهورية.

وكذلك أوضحت دار الإفتاء المصرية عن عدم ثبوت هلال شهر جماد الأولى برؤية شرعية صحيحة، وبذلك تعلن عن أن يوم الخميس الموافق أربعة وعشرين من شهر نوفمبر لعام 2022 الميلادي هو المتمم لشهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين للعام الهجري، وأن يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر لعام ألف واثنين وعشرين ميلادي هو أول يوم أيام شهر جماد الأول لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين.

وقامت إدارة الإفتاء بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع متمني له دوام العافية والصحة وتقديم تهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع الشعوب العربية والمسلمة ولجميع رؤساء الدول العربية.

وبحسب الحسابات الفلكية والتواريخ الهجرية فإن شهر رمضان لم يتبقى عليه سوى 120 يوم فقط، حيث يوافق الشهر الكريم يوم ثلاثة وعشرين من مارس عن عام ألفين واثنين وعشرين.