انت الان تتابع خبر موعد ظاهرة القمر ولؤلؤة الشمس.. أماكن مشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة بسماء مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يريد جميع الأشخاص معرفة موعد ظاهرة القمر ولؤلؤة الشمس وأماكن مشاهدتها في سماء مصر، وهذا يكون باقتران القمر وزحل لثاني مرة على التوالي في شهر نوفمبر، وأيضاً آخر اقتران فيها يوم 1 نوفمبر 2022.

معلومات عن ظاهرة القمر ولؤلؤة الشمس وأماكن رؤيته

ويحدث تكون للظاهرة الفلكية النادرة ومعها اقتران للقمر مع زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية، وهو يتم أيضاً رؤيته مع بدء الدخول الفترات الخاصة بالليل إلى غروب زحل الساعة العاشرة مساءً، وهذه الظاهرة الفلكية النادرة لا تسبب اي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، وهي تعرف باسم القمر ولؤلؤة الشمس.

ويعتبر كوكب زحل هو ثاني اكبر الكواكب بعد المشتري، وقطره يصل لأكبر تسع مرات من قطر الأرض، وهو يتكون من غاز أساسي وهو الهيدرجين والهليوم وهو مثل كوكب المشترى، ويعتبر الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في النظام الشمسي ومن الممكن مشاهدتها بشكل سهل بالعين المجردة مثل نقطة ذهبية من أي مكان في مصر.