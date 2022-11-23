انت الان تتابع خبر كيف احصل على بطاقة هيا.. قم بدعوة اصدقائك لكأس العالم الان اعرف الخطوات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي لها عن مجموعة من التسهيلات لمشجعي كأس العالم، في تنسيق مع جهات معينة بالدولة لدخول مصر بكل سهولة لحامل بطاقة المشجع المتواجدين في كأس العالم بقطر، حيث تعمل الجهات داخل الدولة في تنشيط الساحة ومحاولة جذب الضيوف من دولة قطر المستضيفة لكأس العالم لنسخة 2022 المقامة بين فترة 20 فبراير إلى 18 ديسمبر.

كيف احصل على بطاقة هياقامت الدولة بعمل مجموعة من التسهيلات في تأشيرة الدخول لمن يرغب في الزيارة مصر، وهذه التسهيلات خاصة بحاملي بطاقة المشجع هيا والمتواجدين حاليا في قطر لحضور مونديال كأس العالم للمنتخبات.

وجاءت قرارات وزارة السياحة والآثار على النحو التالي، عمل تخفيضات كبيرة على أسعار الإقامة بالفنادق التي تم الإعلان عنها إلكترونيا لحاملي بطاقة المشجع هيا.

وعمل تخفيض يصل إلى 50% لدخول الأماكن الأثرية وذلك لحاملي بطاقة المشجع هيا وهذا طول فترة إقامته في مصر، ولقد تم إطلاق حملة إعلانية كبيرة لتسهيل الوصول الزائرين من جميع أنحاء العالم لزيارة الأماكن الأثرية بمصر.

وعلى سبيل الذكر تم تقديم مليون ونصف طلب للحصول على بطاقة هيا لحضور كأس العالم في قطر،

أعلن عضو غرفة شركات السياحة مجدي صادق أن بطاقة هيا لن تجذب الزائرين من مشجعي كأس العالم بشكل فردي، بل يجب على الجهات المختصة أن تقوم بعمل حملة ترويجية كبيرة ليعرف السائح ميزة هذه البطاقة داخل دولة مصر.

طريقة عمل بطاقة هيا كأس العالم قطر 2022