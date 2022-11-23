الإعلان عن وظائف خالية للمهندسين بمرتبات عال العال – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مهندسين قطع غيار (معدات ثقيلة):
العمالة المطلوبة
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-5 سنوات خبرة
رخصة القيادة يشترط – خاصة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 25 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة )
مايكروسوفت أوفيس أساسيات
مهندس ديكور و اثاث تصميم داخلي
اسم الشركة كاتيا للأثاث المنزلي
مقر العمل المعادى – باب الشعرية – شبرا – مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة )
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط