انت الان تتابع خبر شاب يعيد 5 مليون دولار إلي صاحبها.. هديته مش على البال ولا الخاطر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ذكر موقع businessinsider في تقرير له اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022، أن شاب ألماني عثر على شيك بقيمة ملايين دولار أي ما يعادل 122 مليون جنيه مصري وهو في طريقه إلي رؤية لوالدته.وأوضح الموقع أن الشاب وجد الشاب ورقة على الأرض فقام بالتقاطها والتي كانت عبارة عن الشيك خاص بمتجر حلويات هاريبو “Haribo” وهي سلسلة من ماركت Rewe الألمانية.

وأشار الموقع أن الألماني قام لم يستطيع نطق الرقم الذي كان موجوداً في الشيك، ثم قام بالاتصال ببمحل الحلويات، وتواصل معه محاميه وطلب منه أن يتلف الشيك، فقام المحل إرسال هدية له.

وكشف الموقع عن هذه الهدية والتي كانت عبارة عن 6 عبوات من الحلوى خاصة بمنتجات الشركة ، الذي تشتهر بحلوى الدب المطاطية التي تباع في كيس ذهبي.