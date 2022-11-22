انت الان تتابع خبر الإعلان عن وظائف خالية للإناث بمرتبات عال العال – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

اسم الشركة شركة انماءمقر العمل دمياط الجديدة – دمياطالعمالة المطلوبة 4

مستوي الخبرة لا يشترط

سنين الخبرة سنة خبرة على الأقل

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية أساسيات

السن المطلوب 20 – 35 سنة

الحاسب الآلي لا يشترط

المؤهل المطلوب ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط)

مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

-خبرة لا تقل عن عام في مطاعم عالمية او براندات عالمية

– يشترط حسن المظهر واللباقة

– توفر الشركة تأمينات اجتماعية وصحية .