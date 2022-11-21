الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين بمرتبات تملي الجيوب – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج ” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسب خزينة وبنوك
مقر العمل الدقى – المهندسين – الجيزة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 25 – 37 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
محاسب خزينة
اسم الشركة تورينو للتنمية و التطوير العقارى
مقر العمل زيزينيا – الاسكندرية
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-5 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة )
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط