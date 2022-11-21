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الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين بمرتبات تملي الجيوب – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج ” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

محاسب خزينة وبنوك

 
 
اسم الشركة ساين تك لاستيراد خامات الطباعة
مقر العمل الدقى – المهندسين – الجيزة
العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-‎10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 25 – 37 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

محاسب خزينة

اسم الشركة تورينو للتنمية و التطوير العقارى
مقر العمل زيزينيا – الاسكندرية
العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-‎5 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة )
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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