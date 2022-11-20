انت الان تتابع خبر طريقة عمل الوافل.. اعمليه في البيت بدون ماكينة و بأقل مكونات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد الوافل من الحلويات الأوروبية، و التي اشتهرت في كل أنحاء العالم و وصلت إلى الوطن العربي، السهلة و البسيطة و السريعة في إعدادها، و بإمكانك أن تعديها بالمنزل و بطريقة اقتصادية كصنف شهي و لذيذ تقدميه لعائلتك و ضيوفك، كتحلية أو كصنف خفيف على وجبة الإفطار، إضافة أنه غني بالعناصر الغذائية، و يمكن إعداده بأشكال مختلفة بحسب رغبتك.
طريقة تحضير الوافل
- حوالي ال30 دقيقة.
- تكفي 4 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة لإعداد الوافل سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضيره بطريقة سهلة.
مكونات تحضير الوافل
- 2 كوب من الطحين.
- حبتين من البيض.
- 4 ظروف من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوبين من الحليب.
- نصف كوب من الزيت.
- ظرف فانيليا.
خطوات تحضير الوافل
- في البداية، و في وعاء نخفق البيض و الطحين و السكر و البيكنج باودر و الملح و الفانيليا و نقوم بتحريكهم و تقليبهم بشكل جيد.
- نضيف الحليب بهدوء و مع التحريك باستمرار.
- بعد ذلك نضيف الزيت، و نقلبه مع باقي المكونات حتى نحصل على مزيج.
- ثم نقوم بتسخين جهاز الوافل و ندهنه بقليل من الزيت، و قومي بوضع مقدار مناسب لحجم الجهاز، و نقوم بتقليبه على الجهتين حتى يتحمر.
بذلك يكون الوافل أصبح جاهز لتقديمه للعائلة و الضيوف ليستمتعوا بمذاقه اللذيذ و الشهي، و بالهناء و العافية.