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طريقة عمل الوافل.. اعمليه في البيت بدون ماكينة و بأقل مكونات

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رياض - احمد صلاح - يعد الوافل من الحلويات الأوروبية، و التي اشتهرت في كل أنحاء العالم و وصلت إلى الوطن العربي، السهلة و البسيطة و السريعة في إعدادها، و بإمكانك أن تعديها بالمنزل و بطريقة اقتصادية كصنف شهي و لذيذ تقدميه لعائلتك و ضيوفك، كتحلية أو كصنف خفيف على وجبة الإفطار، إضافة أنه غني بالعناصر الغذائية، و يمكن إعداده بأشكال مختلفة بحسب رغبتك.

طريقة تحضير الوافل

  • حوالي ال30 دقيقة.
  • تكفي 4 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة لإعداد الوافل سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضيره بطريقة سهلة.

    مكونات تحضير الوافل

  • 2 كوب من الطحين.
  • حبتين من البيض.
  • 4 ظروف من البيكنج باودر.
  • ملعقة صغيرة من الملح.
  • كوبين من الحليب.
  • نصف كوب من الزيت.
  • ظرف فانيليا.

خطوات تحضير الوافل

  1. في البداية، و في وعاء نخفق البيض و الطحين و السكر و البيكنج باودر و الملح و الفانيليا و نقوم بتحريكهم و تقليبهم بشكل جيد.
  2. نضيف الحليب بهدوء و مع التحريك باستمرار.
  3. بعد ذلك نضيف الزيت، و نقلبه مع باقي المكونات حتى نحصل على مزيج.
  4. ثم نقوم بتسخين جهاز الوافل و ندهنه بقليل من الزيت، و قومي بوضع مقدار مناسب لحجم الجهاز، و نقوم بتقليبه على الجهتين حتى يتحمر.

بذلك يكون الوافل أصبح جاهز لتقديمه للعائلة و الضيوف ليستمتعوا بمذاقه اللذيذ و الشهي، و بالهناء و العافية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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