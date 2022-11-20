انت الان تتابع خبر طريقة عمل الجندوفلي.. ألذ طبق بحري ممكن تجربيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - للمأكولات البحرية أصناف متعددة، و لا ننسى الجندوفلي الغني بالعناصر الغذائية و المفيدة لصحة الإنسان، و من السهل إعدادها بالمنزل و يمكن إعداده بطرق كثيرة و سهلة و سريعة و أيضاً اقتصادية، لتقدميها لعائلتك كصنف جديد و شهي على وجبة الغداء تقدميه و هو ساخن لتستمع عائلتك بمذاقه الشهي و إليكِ في هذا المقال طريقة إعدادها بطريقة بسيطة.

طريقة تحضير الجندوفلي

حوالي ال40 دقيقة.

تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.

و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على المكونات و خطوات تحضير الجندوفلي. مكونات تحضير الجندوفلي

كيلو من المحار البحري.

ملعقتين من معجون الطماطم.

ملعقتين من الزيت.

ملح حسب الرغبة.

فلفل حسب الرغبة.

حبتين من البصل مفروم.

فطر.

ورق غار.

بقدونس مفروم.

خطوات تحضير الجندوفلي

بداية، و بعد غسل الجندوفلي نقوم بوضعه على النار فيه ماء و زيت، و نتركه على النار مع التحريك و التقليب لمدة تقريباً 5 دقائق، و عند الحاجة للماء ممكن أن نضيف عليه. بعد ذلك، نضع البصل و معجون الطماطم، ثم نضيف الملح و الفلفل بحسب رغبتنا لمذاقه، و ورق الغار و نقوم بتحريكهم و نتركهم على النار حتى تنضج بشكل جيد. و أخيراً، و بعد أن تنضج نقوم برفعها عن النار.

بذلك يكون الجندوفلي جاهز لتقديمه للطعام و نقوم بتزيينه بالبقدونس، و يمكن أن يقدم بجانب الأرز، و بالهناء و الشفاء.