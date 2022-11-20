انت الان تتابع خبر طريقة عمل الجندوفلي.. ألذ طبق بحري ممكن تجربيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - للمأكولات البحرية أصناف متعددة، و لا ننسى الجندوفلي الغني بالعناصر الغذائية و المفيدة لصحة الإنسان، و من السهل إعدادها بالمنزل و يمكن إعداده بطرق كثيرة و سهلة و سريعة و أيضاً اقتصادية، لتقدميها لعائلتك كصنف جديد و شهي على وجبة الغداء تقدميه و هو ساخن لتستمع عائلتك بمذاقه الشهي و إليكِ في هذا المقال طريقة إعدادها بطريقة بسيطة.
طريقة تحضير الجندوفلي
- حوالي ال40 دقيقة.
- تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.
- و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على المكونات و خطوات تحضير الجندوفلي.
مكونات تحضير الجندوفلي
- كيلو من المحار البحري.
- ملعقتين من معجون الطماطم.
- ملعقتين من الزيت.
- ملح حسب الرغبة.
- فلفل حسب الرغبة.
- حبتين من البصل مفروم.
- فطر.
- ورق غار.
- بقدونس مفروم.
خطوات تحضير الجندوفلي
- بداية، و بعد غسل الجندوفلي نقوم بوضعه على النار فيه ماء و زيت، و نتركه على النار مع التحريك و التقليب لمدة تقريباً 5 دقائق، و عند الحاجة للماء ممكن أن نضيف عليه.
- بعد ذلك، نضع البصل و معجون الطماطم، ثم نضيف الملح و الفلفل بحسب رغبتنا لمذاقه، و ورق الغار و نقوم بتحريكهم و نتركهم على النار حتى تنضج بشكل جيد.
- و أخيراً، و بعد أن تنضج نقوم برفعها عن النار.
بذلك يكون الجندوفلي جاهز لتقديمه للطعام و نقوم بتزيينه بالبقدونس، و يمكن أن يقدم بجانب الأرز، و بالهناء و الشفاء.