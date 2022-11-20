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طريقة عمل الجندوفلي.. ألذ طبق بحري ممكن تجربيه

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رياض - احمد صلاح - للمأكولات البحرية أصناف متعددة، و لا ننسى الجندوفلي الغني بالعناصر الغذائية و المفيدة لصحة الإنسان، و من السهل إعدادها بالمنزل و يمكن إعداده بطرق كثيرة و سهلة و سريعة و أيضاً اقتصادية، لتقدميها لعائلتك كصنف جديد و شهي على وجبة الغداء تقدميه و هو ساخن لتستمع عائلتك بمذاقه الشهي و إليكِ في هذا المقال طريقة إعدادها بطريقة بسيطة.

طريقة تحضير الجندوفلي

  • حوالي ال40 دقيقة.
  • تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.
  • و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على المكونات و خطوات تحضير الجندوفلي.

    مكونات تحضير الجندوفلي

  • كيلو من المحار البحري.
  • ملعقتين  من معجون الطماطم.
  • ملعقتين من الزيت.
  • ملح حسب الرغبة.
  • فلفل حسب الرغبة.
  • حبتين من البصل مفروم.
  • فطر.
  • ورق غار.
  • بقدونس مفروم.

خطوات تحضير الجندوفلي

  1. بداية، و بعد غسل الجندوفلي نقوم بوضعه على النار فيه ماء و زيت، و نتركه على النار مع التحريك و التقليب لمدة تقريباً 5 دقائق، و عند الحاجة للماء ممكن أن نضيف عليه.
  2. بعد ذلك، نضع البصل و معجون الطماطم، ثم نضيف الملح و الفلفل بحسب رغبتنا لمذاقه، و ورق الغار و نقوم بتحريكهم و نتركهم على النار حتى تنضج بشكل جيد.
  3. و أخيراً، و بعد أن تنضج نقوم برفعها عن النار.

بذلك يكون الجندوفلي جاهز لتقديمه للطعام و نقوم بتزيينه بالبقدونس، و يمكن أن يقدم بجانب الأرز، و بالهناء و الشفاء.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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