انت الان تتابع خبر طريقة عمل الشعرية باللبن.. دافية و لذيذة و غير مكلفة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نحتاج في فصل الشتاء إلى الأطعمة التي تشعرنا بالدفء و لا ننسى الشعرية باللبن كونها مليئة بالسكريات ، الدافئة و الشهية و اللذيذة و بطريقة اقتصادية أيضاً، لتقومي بإعدادها بايام الشتاء البارد لتقدميها لعائلتك كصنف طعام على الغداء، و هي مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة.
طريقة عمل الشعرية باللبن
- حوالي ال30 دقيقة.
- تكفي 4 أشخاص.
- و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الشعرية باللبن.
مكونات تحضير الشعرية باللبن
- كوبين من اللبن.
- كوب من الشعيرية.
- ملعقتين من السكر.
- ملعقتين من السمن.
خطوات تحضير الشعرية باللبن
- في البداية، نقوم بتحريك اللبن في وعاء على نار هادئة حتى يصبح كالرائب،و نقوم بتحليته بالسكر ثم نتركه حتى يغلي.
- نترك اللبن المغلي جانباً، و نقوم بتحمير الشعيرية بالسمن ثم نضيفها على اللبن المغلي و بهدوء.
- بعد ذلك نقوم بتغطيتها، و نتركها على نار هادئة لتغلي لمدة 5 دقائق.
- أخيراً، نقوم برفع وعاء الشعرية باللبن من على النار و نتركه لمدة تقريباً ال5 دقائق، و يقدم ساخناً.
بذلك، أصبحت وجبة الطعام للغداء جاهزة، و هي الشعرية باللبن، لتقدميها لعائلتك، و يمكن تقديمها بجانب الخضراوات الطازجة و المخللات لنحصل على الطعم الشهي بامتياز، و بالهناء و الشفاء.