انت الان تتابع خبر طريقة عمل الشعرية باللبن.. دافية و لذيذة و غير مكلفة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نحتاج في فصل الشتاء إلى الأطعمة التي تشعرنا بالدفء و لا ننسى الشعرية باللبن كونها مليئة بالسكريات ، الدافئة و الشهية و اللذيذة و بطريقة اقتصادية أيضاً، لتقومي بإعدادها بايام الشتاء البارد لتقدميها لعائلتك كصنف طعام على الغداء، و هي مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة.

طريقة عمل الشعرية باللبن

حوالي ال30 دقيقة.

تكفي 4 أشخاص.

و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير الشعرية باللبن. مكونات تحضير الشعرية باللبن

كوبين من اللبن.

كوب من الشعيرية.

ملعقتين من السكر.

ملعقتين من السمن.

خطوات تحضير الشعرية باللبن

في البداية، نقوم بتحريك اللبن في وعاء على نار هادئة حتى يصبح كالرائب،و نقوم بتحليته بالسكر ثم نتركه حتى يغلي. نترك اللبن المغلي جانباً، و نقوم بتحمير الشعيرية بالسمن ثم نضيفها على اللبن المغلي و بهدوء. بعد ذلك نقوم بتغطيتها، و نتركها على نار هادئة لتغلي لمدة 5 دقائق. أخيراً، نقوم برفع وعاء الشعرية باللبن من على النار و نتركه لمدة تقريباً ال5 دقائق، و يقدم ساخناً.

بذلك، أصبحت وجبة الطعام للغداء جاهزة، و هي الشعرية باللبن، لتقدميها لعائلتك، و يمكن تقديمها بجانب الخضراوات الطازجة و المخللات لنحصل على الطعم الشهي بامتياز، و بالهناء و الشفاء.