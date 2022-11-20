انت الان تتابع خبر تردد قناة الكأس .. اجري نزله دلوقتي واستمتع بماتشات كأس العالم بالمجان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استخدم الكثير من عشاق كرة القدم السعودية في الوطن العربي وجمهورية مصر العربية المحرك الشهر جوجل، في معرفة تردد قناة الكأس، خاصة وأنها سوف تقوم نقل بطولة كأس العالم المقامة في قطر 2022 والتي سوف تنطلق اليوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022، بين قطر والإكوادور في الجولة الأولي للمجموعة التي تضم هولندا والسنغال مع المنتخبين.وقامت قناة الكأس القطرية بتحديث ترددها خلال الأيام الماضية شأنها شأن الكثير من القنوات على القمر الصناعي نايل سات، وحيث أنها تقوم بتقديم محتوي رياضي على مدار الأربع والعشرون ساعة ونقل العديد من الأحداث الرياضية.

تردد قناة الكأس:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500