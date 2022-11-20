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طريقة عمل القلقاس.. استغلي الموسم و خليكي شاطرة

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رياض - احمد صلاح - من أهم الأطعمة التي يتميز بها فصل الشتاء هي القلقاس، و هو من الأصناف الشهية و اللذيذة التي من الممكن أن تعديها لعائلتك في المنزل بطريقة و بسيطة و اقتصادية، إضافة لشعورهم بالدفء عند تناولها فهي شهية، و صنف لذيذ على المائدة الشتوية، و يحوي عناصر غذائية مهمة لأجسامنا.

طريقة عمل القلقاس

  • حوالي ال30 دقيقة.
  • يكفي من 4 إلى 6 أفراد.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة لإعداد القلقاس، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضيره.

    مكونات تحضير القلقاس

  • كيلو من القلقاس.
  • كوب من عصير الليمون.
  • ثلاث باقات من السلق.
  • ملعقتين سمنة.
  • ملعقة ملح.
  • ملعقة كزبرة.

خطوات تحضير القلقاس

  1. بعد غسل القلقاس و تنشيفه، نقوم بتقشيره.
  2. ثم نقوم بتقطيعه إلى شرائح، و نقوم بمسحه لإزالة المادة الجلاتينية من عليه.
  3. بعد ذلك نقوم بتقطيعه إلى مكعبات، و نضيف عليه عصير الليمون، و نقوم بتقلبه.
  4. ثم نقوم بتصفيته، و نتركه حتى يجف.
  5. بعد ذلك نضع القلقاس في ماء مغلي، ثم نقوم بتغطيته، حتى ينضج.
  6. ثم نقوم بفرم السلق بشكل ناعم جداً، ثم يصفي مائه و نضعه على القلقاس.
  7. في وعاء على النار، نضع السمن، و نضيف السلق بعد تصفيته.
  8. نضيف إليه الكزبرة و الملح، و نتركه على النار حتى يتم تحميصه.
  9. و نقوم بتقليبه حتى يصبح لونه غامق، و نضيف بعدها خليط السلق على القلقاس، و نقوم بتحريكه جيداً.
  10. نتركه حتى يغلي غلوة على النار.

أخيراً، أصبح القلقس جاهز لتقديمه للطعام ساخن و بالهناء و الشفاء.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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