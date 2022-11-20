انت الان تتابع خبر طريقة عمل القلقاس.. استغلي الموسم و خليكي شاطرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من أهم الأطعمة التي يتميز بها فصل الشتاء هي القلقاس، و هو من الأصناف الشهية و اللذيذة التي من الممكن أن تعديها لعائلتك في المنزل بطريقة و بسيطة و اقتصادية، إضافة لشعورهم بالدفء عند تناولها فهي شهية، و صنف لذيذ على المائدة الشتوية، و يحوي عناصر غذائية مهمة لأجسامنا.

طريقة عمل القلقاس

حوالي ال30 دقيقة.

يكفي من 4 إلى 6 أفراد.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة لإعداد القلقاس، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضيره. مكونات تحضير القلقاس

كيلو من القلقاس.

كوب من عصير الليمون.

ثلاث باقات من السلق.

ملعقتين سمنة.

ملعقة ملح.

ملعقة كزبرة.

خطوات تحضير القلقاس

بعد غسل القلقاس و تنشيفه، نقوم بتقشيره. ثم نقوم بتقطيعه إلى شرائح، و نقوم بمسحه لإزالة المادة الجلاتينية من عليه. بعد ذلك نقوم بتقطيعه إلى مكعبات، و نضيف عليه عصير الليمون، و نقوم بتقلبه. ثم نقوم بتصفيته، و نتركه حتى يجف. بعد ذلك نضع القلقاس في ماء مغلي، ثم نقوم بتغطيته، حتى ينضج. ثم نقوم بفرم السلق بشكل ناعم جداً، ثم يصفي مائه و نضعه على القلقاس. في وعاء على النار، نضع السمن، و نضيف السلق بعد تصفيته. نضيف إليه الكزبرة و الملح، و نتركه على النار حتى يتم تحميصه. و نقوم بتقليبه حتى يصبح لونه غامق، و نضيف بعدها خليط السلق على القلقاس، و نقوم بتحريكه جيداً. نتركه حتى يغلي غلوة على النار.

أخيراً، أصبح القلقس جاهز لتقديمه للطعام ساخن و بالهناء و الشفاء.