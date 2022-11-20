انت الان تتابع خبر طريقة عمل القلقاس.. استغلي الموسم و خليكي شاطرة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من أهم الأطعمة التي يتميز بها فصل الشتاء هي القلقاس، و هو من الأصناف الشهية و اللذيذة التي من الممكن أن تعديها لعائلتك في المنزل بطريقة و بسيطة و اقتصادية، إضافة لشعورهم بالدفء عند تناولها فهي شهية، و صنف لذيذ على المائدة الشتوية، و يحوي عناصر غذائية مهمة لأجسامنا.
طريقة عمل القلقاس
- حوالي ال30 دقيقة.
- يكفي من 4 إلى 6 أفراد.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة لإعداد القلقاس، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضيره.
مكونات تحضير القلقاس
- كيلو من القلقاس.
- كوب من عصير الليمون.
- ثلاث باقات من السلق.
- ملعقتين سمنة.
- ملعقة ملح.
- ملعقة كزبرة.
خطوات تحضير القلقاس
- بعد غسل القلقاس و تنشيفه، نقوم بتقشيره.
- ثم نقوم بتقطيعه إلى شرائح، و نقوم بمسحه لإزالة المادة الجلاتينية من عليه.
- بعد ذلك نقوم بتقطيعه إلى مكعبات، و نضيف عليه عصير الليمون، و نقوم بتقلبه.
- ثم نقوم بتصفيته، و نتركه حتى يجف.
- بعد ذلك نضع القلقاس في ماء مغلي، ثم نقوم بتغطيته، حتى ينضج.
- ثم نقوم بفرم السلق بشكل ناعم جداً، ثم يصفي مائه و نضعه على القلقاس.
- في وعاء على النار، نضع السمن، و نضيف السلق بعد تصفيته.
- نضيف إليه الكزبرة و الملح، و نتركه على النار حتى يتم تحميصه.
- و نقوم بتقليبه حتى يصبح لونه غامق، و نضيف بعدها خليط السلق على القلقاس، و نقوم بتحريكه جيداً.
- نتركه حتى يغلي غلوة على النار.
أخيراً، أصبح القلقس جاهز لتقديمه للطعام ساخن و بالهناء و الشفاء.