انت الان تتابع خبر طريقة عمل برجر كنتاكي.. هتعمليها ألذ من الجاهزة بكتير والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد برجر كنتاكي من الوجبات السريعة و المفضلة في المطاعم، و التي من الممكن الآن إ‘دادها في المنزل، و احتارت ستات البيوت في سر النكهة و القرمشة التي نتذوقها في المطاعم عند طلب برجر كنتاكي، و في هذا المقال سنقدم لكم طريقة إعداده بطريقة مميزة و سهلة، لتقدميه لعائلتك في المنزل دون الحاجة لطلبه من المطاعم.
طريقة عمل برجر كنتاكي
- حوالي ال40 دقيقة.
- تكفي 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة سننتقل الآن لنتعرف على المكونات و خطوات تحضير برجر كنتاكي.
مكونات تحضير برجر كنتاكي
- كيلو دجاج مفروم.
- حبتين بيض.
- 4 فصوص ثوم.
- ملعقة خردل.
- كوب من الزيت.
- كاسة طحين.
- ملعقة فلفل.
- ملعقة ملح.
- حبتين طماطم نقطعها على شكل دوائر.
- 6 خبز كيزر.
- كوب بقسماط.
- كاتشب و مايونيز.
خطوات تحضير برجر كنتاكي
- في البداية، نضع في وعاء الدجاج، و نضع فوقه الفلفل و الثوم و الخردل و الملح و نقوم بتقليبهم.
- نقوم بتشكيل الخليط في دوائر.
- ثم نقوم بتغميس البرغر في الطحين، ثم في البيض بعد خفقه طبعاً، ثم في البقسماط.
- بعد ذلك في مقلاة على النار، نضع الزيت و نقوم بتحميته، و نبدأ بوضع دوائر البرجر فيه حتى يتحمر من الجانبين.
- ثم بعد ذلك، في خبز الكيزر نضع برجر الفراخ تليها دوائر الطماطم و الكاتشب و المايونيز.
أخيراً أصبحت برجر كنتاكي جاهزة لتقدميها لعائلتك كصنف شهي و لذيذ على غدائهم،و بالهناء و العافية.