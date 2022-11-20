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طريقة عمل برجر كنتاكي.. هتعمليها ألذ من الجاهزة بكتير

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رياض - احمد صلاح - تعد برجر كنتاكي من الوجبات السريعة و المفضلة في المطاعم، و التي من الممكن الآن إ‘دادها في المنزل، و احتارت ستات البيوت في سر النكهة و القرمشة التي نتذوقها في المطاعم عند طلب برجر كنتاكي، و في هذا المقال سنقدم لكم طريقة إعداده بطريقة مميزة و سهلة، لتقدميه لعائلتك في المنزل دون الحاجة لطلبه من المطاعم.

طريقة عمل برجر كنتاكي

  • حوالي ال40 دقيقة.
  • تكفي 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة سننتقل الآن لنتعرف على المكونات و خطوات تحضير برجر كنتاكي.

    مكونات تحضير برجر كنتاكي

  • كيلو دجاج مفروم.
  • حبتين بيض.
  • 4 فصوص ثوم.
  • ملعقة خردل.
  • كوب من الزيت.
  • كاسة طحين.
  • ملعقة فلفل.
  • ملعقة ملح.
  • حبتين طماطم نقطعها على شكل دوائر.
  • 6 خبز كيزر.
  • كوب بقسماط.
  • كاتشب و مايونيز.

خطوات تحضير برجر كنتاكي

  1. في البداية، نضع في وعاء الدجاج، و نضع فوقه الفلفل و الثوم و الخردل و الملح و نقوم بتقليبهم.
  2. نقوم بتشكيل الخليط في دوائر.
  3. ثم نقوم بتغميس البرغر في الطحين، ثم في البيض بعد خفقه طبعاً، ثم في البقسماط.
  4. بعد ذلك في مقلاة على النار، نضع الزيت و نقوم بتحميته، و نبدأ بوضع دوائر البرجر فيه حتى يتحمر من الجانبين.
  5. ثم بعد ذلك، في خبز الكيزر نضع برجر الفراخ تليها دوائر الطماطم و الكاتشب و المايونيز.

أخيراً أصبحت برجر كنتاكي جاهزة لتقدميها لعائلتك كصنف شهي و لذيذ على غدائهم،و بالهناء و العافية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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