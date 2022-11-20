انت الان تتابع خبر طريقة عمل برجر كنتاكي.. هتعمليها ألذ من الجاهزة بكتير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد برجر كنتاكي من الوجبات السريعة و المفضلة في المطاعم، و التي من الممكن الآن إ‘دادها في المنزل، و احتارت ستات البيوت في سر النكهة و القرمشة التي نتذوقها في المطاعم عند طلب برجر كنتاكي، و في هذا المقال سنقدم لكم طريقة إعداده بطريقة مميزة و سهلة، لتقدميه لعائلتك في المنزل دون الحاجة لطلبه من المطاعم.

طريقة عمل برجر كنتاكي

حوالي ال40 دقيقة.

تكفي 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة سننتقل الآن لنتعرف على المكونات و خطوات تحضير برجر كنتاكي. مكونات تحضير برجر كنتاكي

كيلو دجاج مفروم.

حبتين بيض.

4 فصوص ثوم.

ملعقة خردل.

كوب من الزيت.

كاسة طحين.

ملعقة فلفل.

ملعقة ملح.

حبتين طماطم نقطعها على شكل دوائر.

6 خبز كيزر.

كوب بقسماط.

كاتشب و مايونيز.

خطوات تحضير برجر كنتاكي

في البداية، نضع في وعاء الدجاج، و نضع فوقه الفلفل و الثوم و الخردل و الملح و نقوم بتقليبهم. نقوم بتشكيل الخليط في دوائر. ثم نقوم بتغميس البرغر في الطحين، ثم في البيض بعد خفقه طبعاً، ثم في البقسماط. بعد ذلك في مقلاة على النار، نضع الزيت و نقوم بتحميته، و نبدأ بوضع دوائر البرجر فيه حتى يتحمر من الجانبين. ثم بعد ذلك، في خبز الكيزر نضع برجر الفراخ تليها دوائر الطماطم و الكاتشب و المايونيز.

أخيراً أصبحت برجر كنتاكي جاهزة لتقدميها لعائلتك كصنف شهي و لذيذ على غدائهم،و بالهناء و العافية.