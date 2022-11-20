الإعلان عن وظائف خالية في تخصصات مختلفة بمرتبات تملي الجيوب – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
تلي سيلز
مقر العمل المعادى – الوايلى – وسط البلد – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-5 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 23 – 0 سنة
الحاسب الآلي أساسيات
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس أساسيات
الراتب الأساسي 2700 – 4000 جنيه مصري
الحوافز الاضافية 500 – 2000 جنيه مصري
المهام المطلوبة :
الحصول على فرص مبيعات جديدة من خلال متابعة العملاء المحتملين و المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني.
رصد وفهم احتياجات العملاء ومتطلباتهم.
توجيه الفرص المؤهلة إلى مديري المبيعات المناسبين لمزيد من التطوير واتمام إجراءات البيع.
إتمام عمليات البيع وتحقيق نسبة المبيعات المطلوبة.
الحفاظ على قاعدة البيانات الخاصة بالعملاء والسجلات الخاصة بالعملاء المحتملين.
التعاون والمشاركة مع فريق العمل لبناء شبكة علاقات قوية واتمام عمليات البيع.
تقديم العروض التجريبية على الانترنت وتوضيح المزايا والسمات الخاصة.