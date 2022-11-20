انت الان تتابع خبر دعاء للاذاعة المدرسية.. افضل مقدمة وكلمة افتتاحية يمكن قولها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الطلاب عن دعاء قصير لتقديم الإذاعة المدرسية بمجموعة من الكلمات والعبارات الرقيق والجميلة قبل أن يبدأ الكلام الآخرون في سرد الفقرة الخاصة بهم، ذلك يطلب من الطالب الذي يتولى المقدمة بأن يختار الكلمات المناسبة، وخير ما يمكن قوله قبل فقرة القرآن الكريم هو الدعاء، واليكم الان افضل دعاء للاذاعة المدرسية والكلمات الجميلة.

دعاء للاذاعة المدرسية

من اجمل الادعية القصيرة التي يمكن أن تقال في الإذاعة المدرسية مثل:

واللهم ارزقنا حسن العلم والعمل، ونسألك الهداية، واغفر اللهم لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إنا نسألك زيادة في العلم، وأن تنفعنا بما علمتنا يأرب العالمين.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إنا نعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار، وعذاب في القبر.

اللهم اغفر لنا جهلنا، وعلّمنا ما جهلنا، وما أنت أعلم به منا يا ربنا.

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وقنا يا ربنا عذاب النار.

اللهم زدنا علماً نافعاً، تقر بيه أعيننا، ويرضيك عنا، وينفعنا في ديننا ودنيانا يأرب العالمين.

ربى اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولي.