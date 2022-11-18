انت الان تتابع خبر طريقة عمل بيض عيون بالخضار.. فطار الجمعة اللذيذ والمغذي لعائلتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة عمل بيض عيون بالخضار من أسهل الطرق اللذيذة الذي يقدم بها البيض ويصبح مغذي كثيراً عن تقديمه بمفرده، وهي من الأكلات التي توضع على مائدة الإفطار وتغذي الأسرة والأطفال وجميع من يحبون تناولها.

مكونات البيض العيون بالخضار

اربع حبات من البيض.

اثنان حبة طماطم مقطعة دوائر.

نصف قطعة فلفل أحمر.

نصف قطعة فلفل أسود.

نصف كوب نعناع مفروم ناعم.

ربع كوب جبن شيدر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود مطحون ناعم.

ملعقة كبيرة زبدة.

خطوات عمل البيض العيون بالخضار