انت الان تتابع خبر اسعار الجواكت.. عروض ممتازة رجالي وحريمي في البلاك فرايدي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع اقتراب فصل الشتاء يزداد البحث من قبل المستهلكين عن أسعار الجواكت سواء الحرمين او الرجالي، وشهدت اسعار الملابس بشكل عام ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة الماضية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على اسعار الجواكت
والعروض المميزة في البلاك فرايدي
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اسعار الجواكت الجلد الحريمى
- سعر جاكت جلد صناعي بباقة من الفرو من بي 300 جنيه.
- سعر جاكت جلد طبيعي بي 700 جنيه.
- سعر جاكت خامة جلد ناعم بي 645 جنيه.
- سعر جاكت من الشمواه مع جيب جلد بي 800 جنيه.
- سعر جاكت جلد من قطعة واحدة بي 900 جنيه.
- سعر جاكت جلد مبطن بكم بي 890 جنيه.
- سعر جاكت جلد بسوستة مع جيوب أمامية بي 1000 جنيه.
- سعر جاكت جلد هوديني نسائي بي 1400 جنيه.
- سعر جاكت من الجلد الصناعي سوستة بي 1350 جنيه.
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أسعار الجواكت الجلد الرجالي
سعر جاكت جلد قصير بسوستة رجالي بي 500 جنيه.
- سعر جاكت هودي رجالي مبطن فرو ذهبي بي 500 جنيه.
- سعر جاكت بامب منفوخ بجيوب وسوستة بي 500 جنيه.
- سعر جاكت جلد للرجال ألوان بي 675 جنيه.
- سعر جاكت منفوش بي 700 جنيه.
- سعر جاكت جلد سادة بي 1000 جنيه.
- سعر جاكت جلد ثقيل مخطط بي 800 جنيه.
- سعر جاكت منفوش مخيط ألوان بي 1200 جنيه.
- سعر جاكت جلد بفرو داخلي من دير بي 2000 جنيه.
- سعر جاكت هارلي أسود جلد طبيعي بي 1300 جنيه.
- سعر جاكت جلد بفرو داخلي من دير بي 2000 جنيه.
- سعر جاكت جلد طبيعي بي 1500 جنيه.
- سعر جاكت جلد طبيعي هارلي بي 1640 جنيه.