انت الان تتابع خبر طريقة عمل المنين.. مناسب للجو البارد ده والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نحتار ما نختار من أصناف في الأعياد، و لا ننسى المنين المصري التي يمكن إعدادها في المنزل و تقديمها للعائلة و الضيوف، بطريقة شهية و سهلة و اقتصادية، و التي يمكن إعدادها باستخدام العجوة أو بدونها بحسب الرغبة.
طريقة عمل المنين
- حوالي ال٣٠ دقيقة.
- تكفي من ٢ إلى ٤ أشخاص.
بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة سننتقل للتعرف على مكونات و خطوات تحضير المنين.
مكونات المنين
- كيلو من الطحين.
- كوب واحد من السمن.
- نصف كوب زيت.
- ملعقتين صغار من الخميرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- كوب واحد من الماء الدافئ.
- ملعقتين صغار شمر مطحون.
- ملعقة يانسون مطحون.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقتين من السمسم المحمص.
- نصف كيلو من العجوة.
- ملعقة من السمن.
- ملعقة قرفة.
خطوات تحضير المنين
- نقوم بعجن العجوة مع السمن و القرفة حتى نحصل على مزيج.
- ثم نذوب الخميرة و السكر في الماء الدافئ و نتركها لدقائق حتى يتخمر.
- بوعاء نقوم بنخل الدقيق و الملح و نضيف إليه السمسم و الشمر و اليانسون، و نقوم بتحريكهم حتى نحصل على خليط.
- بعد ذلك نذوب السمن و نضعها مع الزيت فوق خليط الطحين و نقوم بتقليبها حتى يبرد المزيج.
- نضيف الخميرة لخليط الطحين و نقوم بعجنهم.
- بعد ذلك نتركهم و نغطيهم لمدة تقريباً ٤٥ دقيقة.
- ثم نأخد العجين و نبدأ بتشكيله بالشكل الذي نرغب، و نقوم بحشوه بخليط العجوة.
- نضع المنين في الصينية و نقوم بدهن وجهه بالسمن و نرش السمسم على وجهه.
- نهيأ الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية، و ندخل الصينية للفرن لمدة ٢٥ دقيقة تقريباً حتى ينضج المنين.
- بأخيراً، أصبح المنين اللذيذ جاهز للطعام، و بالصحة و العافية.