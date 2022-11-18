طريقة عمل المنين.. مناسب للجو البارد ده

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رياض - احمد صلاح - نحتار ما نختار من أصناف في الأعياد، و لا ننسى المنين المصري التي يمكن إعدادها في المنزل و تقديمها للعائلة و الضيوف، بطريقة شهية و سهلة و اقتصادية، و التي يمكن إعدادها باستخدام العجوة أو بدونها بحسب الرغبة.

طريقة عمل المنين

حوالي ال٣٠ دقيقة.

تكفي من ٢ إلى ٤ أشخاص.

بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة سننتقل للتعرف على مكونات و خطوات تحضير المنين.

مكونات المنين

كيلو من الطحين.

كوب واحد من السمن.

نصف كوب زيت.

ملعقتين صغار من الخميرة الجافة.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب واحد من الماء الدافئ.

ملعقتين صغار شمر مطحون.

ملعقة يانسون مطحون.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتين من السمسم المحمص.

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة من السمن.

ملعقة قرفة.

خطوات تحضير المنين