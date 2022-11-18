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طريقة عمل المنين.. مناسب للجو البارد ده

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رياض - احمد صلاح - نحتار ما نختار من أصناف في الأعياد، و لا ننسى المنين المصري التي يمكن إعدادها في المنزل و تقديمها للعائلة و الضيوف، بطريقة شهية و سهلة و اقتصادية، و التي يمكن إعدادها باستخدام العجوة أو بدونها بحسب الرغبة.

طريقة عمل المنين

  •  حوالي ال٣٠ دقيقة.
  • تكفي من ٢ إلى ٤ أشخاص.
    بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة سننتقل للتعرف على مكونات و خطوات تحضير المنين.

مكونات المنين

  • كيلو من الطحين.
  • كوب واحد من السمن.
  • نصف كوب زيت.
  • ملعقتين صغار من الخميرة الجافة.
  • ملعقة صغيرة من السكر.
  • كوب واحد من الماء الدافئ.
  • ملعقتين صغار شمر مطحون.
  • ملعقة يانسون مطحون.
  • ربع ملعقة صغيرة ملح.
  • ملعقتين من السمسم المحمص.
  • نصف كيلو من العجوة.
  • ملعقة من السمن.
  • ملعقة قرفة.

خطوات تحضير المنين

  • نقوم بعجن العجوة مع السمن و القرفة حتى نحصل على مزيج.
  • ثم نذوب الخميرة و السكر في الماء الدافئ و نتركها لدقائق حتى يتخمر.
  • بوعاء نقوم بنخل الدقيق و الملح و نضيف إليه السمسم و الشمر و اليانسون، و نقوم بتحريكهم حتى نحصل على خليط.
  • بعد ذلك نذوب السمن و نضعها مع الزيت فوق خليط الطحين و نقوم بتقليبها حتى يبرد المزيج.
  • نضيف الخميرة لخليط الطحين و نقوم بعجنهم.
  • بعد ذلك نتركهم و نغطيهم لمدة تقريباً ٤٥ دقيقة.
  • ثم نأخد العجين و نبدأ بتشكيله بالشكل الذي نرغب، و نقوم بحشوه بخليط العجوة.
  • نضع المنين في الصينية و نقوم بدهن وجهه بالسمن و نرش السمسم على وجهه.
  • نهيأ الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية، و ندخل الصينية للفرن لمدة ٢٥ دقيقة تقريباً حتى ينضج المنين.
  • بأخيراً، أصبح المنين اللذيذ جاهز للطعام، و بالصحة و العافية.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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