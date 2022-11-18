انت الان تتابع خبر أسعار قاعات الافراح.. ارخص الاماكن بداية من 5 آلاف جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من الأشياء التي تشغل بال الكثير من المقبلين على الزواج هي اسعار قاعات الافراح، وبتأكيد يرغب الجميع بالحجز في أفخم القاعات وبسرع معقول، ولذلك في هذا المقال سوف نذكر اسعار القاعات الافراح في مصر.

اسعار قاعات الافراح

دار ضيافة الشرطه بمدينة نصرهناك العديد من المميزات في دار الضيافة الشركة، مثل البوفيه وعدد أدوار التورتة، وحجز مطرب أو مطربة وزفة دمياطي، مع زفة دخان وليزر، وهي تأتي بسعر 15,000جنيه. قاعات لامور تبدأ بسعر 15000 جنيه مصري وتقدم 200 وجيبو هدية وهي عبارة عن باتيه كانز جاتوة وباتون ساليه. < >فيلا الرمايةقاع الملكة

يوجد بها كاميرا لتصوير جميع لقطات الحفل مع زفة دمياطي، وبينوا وبوفيه يحتوي على جاتو مع ساليزون وميني باتيه وكانو وعصير فاكه وبيتي فور وتورتة مكونة من ثلاثة أدوار، وهي بسعر 10000 جنيه.

قاعة فيلا البارون

وهي تشتمل على عروض الزفاف مثل الموشة تجهيزات الفرح الديكورات، ويبدأ سعرها بي 12000 جنيه.