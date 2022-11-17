منوعات عامة

طريقة عمل شاورما اللحمة.. أعرفي كل أسرار طراوة اللحمة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر طريقة عمل شاورما اللحمة.. أعرفي كل أسرار طراوة اللحمة والان مع التفاصيل
 

رياض - احمد صلاح - تعد وجبة شاورما اللحمة من الأصناف السورية المفضلة في المطاعم، و التي انتقلت إلى أغلب المطاعم العربية و يمكن تجربتها بالعديد من الوصفات الشهية و اللذيذة، و الآن يمكن إعدادها بالمنزل بطريقة سريعة و بسيطة، لتقديمها كوجبة غداء لعائلتك.

طريقة عمل شاورما اللحمة

  • تكفي بين ال4 إلى 6 أشخاص.بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة لتحضير الشاورما باللحمة، سننتقل الآن لنتعرف على المكونات و خطوات تحضيرها

    مكونات تحضير شاورما اللحمة

  • كيلو من اللحم.
  • ربع كيلو فلفل رومي.
  • ربع كوب زيت زيتون.
  • كوب من الزبادي.
  • البهارات: ملح، فلفل، بابريكا، بهارات الشاورما الجاهزة.
  • عيش سوري للسندوتشات.
  • كوب من الثومية أو كريم الثوم.

خطوات تحضير شاورما اللحمة

  • بعد تتبيل اللحمة مع البهارات.
  • تترك منقوعة ليلة كاملة أو ست ساعات على الأقل.
  • بعد ذلك تشوح في مقلاة غير لاصقة على كل جانب 7 دقيقة.
  • تقدم مع العيش السوري، المخلل والثومية او مع الأرز.
  • كما يمكنك أن تسخني السندوتشات على المقلاة نفسها بعد الانتهاء.

بالهناء والشفاء.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

قد تقرأ أيضا