انت الان تتابع خبر طريقة عمل شاورما اللحمة.. أعرفي كل أسرار طراوة اللحمة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد وجبة شاورما اللحمة من الأصناف السورية المفضلة في المطاعم، و التي انتقلت إلى أغلب المطاعم العربية و يمكن تجربتها بالعديد من الوصفات الشهية و اللذيذة، و الآن يمكن إعدادها بالمنزل بطريقة سريعة و بسيطة، لتقديمها كوجبة غداء لعائلتك.
طريقة عمل شاورما اللحمة
- تكفي بين ال4 إلى 6 أشخاص.بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة لتحضير الشاورما باللحمة، سننتقل الآن لنتعرف على المكونات و خطوات تحضيرها
مكونات تحضير شاورما اللحمة
- كيلو من اللحم.
- ربع كيلو فلفل رومي.
- ربع كوب زيت زيتون.
- كوب من الزبادي.
- البهارات: ملح، فلفل، بابريكا، بهارات الشاورما الجاهزة.
- عيش سوري للسندوتشات.
- كوب من الثومية أو كريم الثوم.
خطوات تحضير شاورما اللحمة
- بعد تتبيل اللحمة مع البهارات.
- تترك منقوعة ليلة كاملة أو ست ساعات على الأقل.
- بعد ذلك تشوح في مقلاة غير لاصقة على كل جانب 7 دقيقة.
- تقدم مع العيش السوري، المخلل والثومية او مع الأرز.
- كما يمكنك أن تسخني السندوتشات على المقلاة نفسها بعد الانتهاء.
بالهناء والشفاء.