انت الان تتابع خبر طريقة عمل شاورما اللحمة.. أعرفي كل أسرار طراوة اللحمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد وجبة شاورما اللحمة من الأصناف السورية المفضلة في المطاعم، و التي انتقلت إلى أغلب المطاعم العربية و يمكن تجربتها بالعديد من الوصفات الشهية و اللذيذة، و الآن يمكن إعدادها بالمنزل بطريقة سريعة و بسيطة، لتقديمها كوجبة غداء لعائلتك.

طريقة عمل شاورما اللحمة

تكفي بين ال4 إلى 6 أشخاص.بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة لتحضير الشاورما باللحمة، سننتقل الآن لنتعرف على المكونات و خطوات تحضيرها مكونات تحضير شاورما اللحمة

كيلو من اللحم.

ربع كيلو فلفل رومي.

ربع كوب زيت زيتون.

كوب من الزبادي.

البهارات: ملح، فلفل، بابريكا، بهارات الشاورما الجاهزة.

عيش سوري للسندوتشات.

كوب من الثومية أو كريم الثوم.

خطوات تحضير شاورما اللحمة

بعد تتبيل اللحمة مع البهارات.

تترك منقوعة ليلة كاملة أو ست ساعات على الأقل.

بعد ذلك تشوح في مقلاة غير لاصقة على كل جانب 7 دقيقة.

تقدم مع العيش السوري، المخلل والثومية او مع الأرز.

كما يمكنك أن تسخني السندوتشات على المقلاة نفسها بعد الانتهاء.

بالهناء والشفاء.